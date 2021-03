De ce unii oameni au reactii mai puternice la vaccinul anti-COVID decat altii. Medic: "E posibil ca cei cu reactii adverse puternice sa fi facut o forma severa de boala"

Cate reactii adverse s-au inregistrat pe 14 martie

"La tineri, sistemul imunitar reactioneaza imediat. Acum, o reactie adversa arata o receptivitate imunitara importanta, adica daca o ai, vaccinul functioneaza. Prin urmare, reactiile adverse nu ar trebui sa ne sperie. Probabil ca, pe un sistem imunitar care reactioneaza foarte violent, ne-am fi putut astepta ca, in cazul unui contact cu virusul, sa existe si o forma de boala care sa fie mai intensa", a explicat pentru Ziare.com medicul Sandra Alexiu, sefa Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov."E foarte posibil ca cei care au reactii adverse mai intense dupa vaccinare sa fi facut o forma severa de boala", a completat medicul de familie.Tot sistemul imunitar al fiecaruia dicteaza si tipul de reactii adverse pe care le poate face post vaccinare."Din cauza receptivitatii sistemului imunitar, asa cum, de pilda, unii fac reactii alergice mai puternice la intepatura de albina, asa se intampla si in cazul vaccinului. Oamenii fac reactii adverse la vaccin, dupa cum e echipamentul lor imunitar", a mai spus medicul Sandra Alexiu.In ultimele 24 de ore s-au vaccinat in Romania 42.699 de persoane, au transmis autoritatile pe 14 martie. In total 1,44 milioane de romani au fost vaccinati pana in prezent.Tot in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 164 de reactii adverse, din care 103 la vaccinul cu AstraZeneca, 15 la vaccinul Moderna si 45 la vaccinul Pfizer.Datele sunt puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT). Calculate ca proportie din numarul de vaccinari, reactiile adverse sunt: Pfizer- reactii adverse la 0,13% din cei vaccinati in ultimele 24 ore, la Moderna- 0,5%- reactii adverse la cei vaccinati in ultimele 24 ore, la AstraZeneca- 1,92%- reactii adverse la cei vaccinati in ultimele 24 ore.