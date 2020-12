De Hanuca si de Craciun, fii generos pentru educatia de viitor

*Acum e posibila inscrierea online, varianta care devine din ce in ce mai folosita.

*Parintii, elevii si profesorii au acces la portaluri dintr-un singur loc.

*Articolele elevilor si reusitele acestora primesc mai multa expunere cu noua sectiune de blog.

*Donatii online - Persoane fizice si juridice au posibilitatea de a dona online pentru proiectele Complexului Educational Laude-Reut.

Complexul Educational Laude-Reut, sprijinit de Fundatiile Reut (fosta Fundatia Ronald S. Lauder Romania) si Fundatia Magna cum Laude-Reut, a fost infiintat in urma cu aproape un sfert de secol cu o misiune declarata in educatia de excelenta pentru viitor, pregatind actualmente 500 de elevi, de la ciclul prescolar la cel liceal.11 promotii de liceeni au absolvit cu 100% rata de promovare si numeroase note si medii de 10, majoritatea fiind elevi de la 3 la 19 ani in cadrul acestei unitati de invatamant, ajungand la ora actuala cetateni responsabili ai lumii, in domenii de mare impact pentru viitorul nostru comun, precum diplomatie, business si antreprenoriat, media si comunicare, public speaking si debate, IT si robotica, pe care le studiaza de pe bancile scolii, prin programe special create si oferite de profesori dedicati.Mai mult decat atat, in acest mediu multicultural si deschis lumii de maine, elevi ai comunitatii locale bucurestene pot accede la burse de studiu pentru perioada liceului, acordate pe criterii de corectitudine si fermitate, in urma concursului anual O sansa pentru viitorul tau, organizat in parteneriat cu Primaria sectorului 3. Astfel, elevii aflati in ultimul an de gimnaziu la orice scoala bucuresteana, dornici a studia la cel mai inalt nivel, isi pot depune candidatura pentru a deveni viitori absolventi Laude-Reut, carora le daruim aripi pentru a cuceri lumea, alaturandu-se astfel celor aproximativ 1000 de absolventi de pana acum.Absolventii Laude-Reut nu uita sa revina acasa, in randul celor dintre care au plecat: marea familie Laude-Reut, formata din profesorii care ii privesc cu mandrie, colegii mai tineri pe care ii indruma in calitate de modele si mentori, parintii si conducerea Complexului care ii primesc mereu cu bucurie si entuziasm, dornici a afla noutati despre dimensiunea succesului lor.Cu ajutorul absolventilor Laude-Reut, echipa de profesori a devenit mai bogata, iar actualii elevi mai curiosi si mai motivati a-si desavarsi formarea proprie. Ca intr-o adevarata familie, daruim si primim, ne sprijinim la greu si ne apreciem reusitele, depunand toate eforturile pentru educatia generatiilor de maine, construind mai departe fenomenul educational Laude-Reut, ce a devenit un punct de referinta in educatia romaneasca, pe curriculumul national.Tomer Mozafi este unul dintre absolventii Laude-Reut de succes, din promotia 2016, fiindu-ne elev de la varsta de 3 ani, urmand apoi studii universitare de business management si marketing in Marea Britanie. Tomer este dovada vie ca liceul Laude-Reut este optiunea ideala pentru cei care viseaza la o cariera la nivel de leadership in business, IT, media, comunicare, diplomatie sau medicina. Tanarul nostru absolvent conduce astazi o companie de IT specializata in inteligenta artificiala si securitate cibernetica, pe care a fondat-o in timpul facultatii - Prodicode.In calitate de manager Prodicode, Tomer a reconstruit site-ul si identitatea vizuala Laude-Reut, alaturi de colegul sau Alexandru Condulescu, oferind o noua imagine bine definita in virtutea traditiei, precum si capacitate mai structurata de interactiune online a tuturor doritorilor cu institutia noastra - www.laude-reut.ro Am lucrat la acest proiect cu mare drag si lucram in continuare cot la cot cu echipa Laude-Reut pentru a face posibila educatia de excelenta in mediul online. Construirea noii platforme si a identitatii vizuale Laude-Reut nu inseamna reimprospatare, ci mai degraba o elevare a brandului la o reprezentare cat mai consistenta si clara a pricipiilor care il fondeaza.Fiind absolventul gradinitei, scolii si liceului Laude-Reut, mereu am resimtit atmosfera de familie, unitate si atentia pentru materiile interdisciplinare cu accent pe dezvoltarea personala si profesionala totodata. Aceasta colabore mi-a dat sansa sa amplific si sa reprezint din plin princiipile Laude-Reut in mediul digital dar si fizic, cu un logo fresh si un website care aduce noi posibilitati vizitatorilor:Fiecare proiect vine cu provocarile lui, iar in cazul acesta, a fost crucial sa implementam solutiile in timp util pentru a asigura prezenta si resursele online la inceputul acestui an scolar. Ne bucuram de rezultate, iar acum, spiritul familiei Laude-Reut se simte chiar si la distanta. (Tomer Mozafi, absolvent Laude-Reut si manager Prodicode)Si pentru ca sarbatorile sunt intotdeauna despre familie si prietenie, va invitam in familia Laude-Reut, pe care am incercat sa v-o facem cunoscuta in cele de mai sus. Va asteptam sa ne colindati site-ul www.laude-reut.ro si speram ca anul care vine sa fie unul mai bun, in care sa ne cunoastem si sa ne revedem, cu sanatate.Intre timp, Complexul Educational construieste 10 clase modulare pentru a putea aplica distantarea fizica intre elevi impusa de pandemia COVID-19, cu termen de finalizare foarte strans, in maxim 3 luni, precum se poate vedea in imaginile atasate.Va suntem recunoscatori pentru generozitatea cu care sustineti acest proiect, in beneficiul elevilor, donand:-Orice suma, oricat de mica, online aici https://www.laude-reut.ro/donatii-online/ -Prin contract de sponsorizare catre Fundatia Reut sau Fundatia Magna cum Laude-Reut, ambele inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale - https://www.laude-reut.ro/donatii-corporative/ -Prin Bursa Binelui, organizata de BCR, partener strategic al educatiei de excelenta - h ttps://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Scoala-Modulara-Laude-Reut---Sustine-Educatia-de-Excelenta Multumim mult tuturor prietenilor vechi si noi pentru sustinerea acordata educatiei Laude-Reut!