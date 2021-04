De la Holocaust la renasterea sperantei

In studioul Laude-Reut din cladirea Academician Nicolae Cajal, a avut loc in 14 aprilie 2021, ceremonia de Yom HaShoah (Ziua Holocaustului) si Yom Hazikaron (Ziua Reamintirii Eroilor) prezentata de elevii liceului in cadrul unui webinar. Sub denumirea From Holocaust to Revival, evenimentul a comemorat victimele antisemitismului, cei 23928 de soldati cazuti si 3158 de civili ucisi in acte teroriste, in ajunul Zilei Independentei Israelului care marcheaza a 73-a aniversare a acestui stat de la intemeierea sa in 1948.Ne-a onorat cu prezenta istoricul deputat Alexandru Muraru, Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, care a exprimat angajamentul ferm al Guvernului Romaniei in prevenirea si combaterea antisemitismului, discriminarii, instigarii la ura si violenta, prin datoria si eforturile continue pe care trebuie sa le aplicam in sanctionarea mesajelor, atitudinilor si actiunilor de acest gen.Pentru cunoasterea istoriei si a tragicelor sale momente, salutare sunt demersurile pentru infiintarea Muzeului National Memorial al Holocaustului in Romania, precum si deschiderea in iunie 2021, la Iasi, a primului muzeu in amintirea victimelor pogromului din 1941.Ilustrarea ororilor trecutului a adus alaturi de noi 3 generatii ale familiei Regenbogen: nepoata care este in clasa a II-a Laude-Reut, tatal ei si bunica ei, doamna Adolfina Regenbogen, supravietuitoare a Holocaustului, cu o poveste extraordinara si tragica de viata, fiind salvata de la moarte la varsta de un an, de catre parintii sai pe care nu i-a cunoscut vreodata, victime ale antisemitismului si razboiului.Doamna Regenbogen are 81 de ani, traieste in Israel si a intrat in direct cu elevii si invitatii la eveniment, intre care s-au numarat fiul si nepoata sa, cu ajutorul ICR Tel Aviv, de la sediul institutiei. Viata doamnei Regenbogen a fost subiect de film realizat de TVR cu ajutorul informatiilor obtinute din arhive de istoricul Adrian Cioflanca, prezent de asemenea in studioul Laude-Reut cu ocazia evenimentului si oferind informatii suplimentare despre reconstituirea crimelor in masa infaptuite de conducerea Romaniei in perioada celui de al doilea razboi mondial. Istoricul Adrian Cioflanca i-a incurajat pe elevi sa studieze istoria si sa infrunte minciuna, sa caute sursele corecte si credibile de informare.Cele 8 zile dintre Ziua Holocaustului, Ziua Reamintirii Eroilor si Ziua Independentei reprezinta o comemorare nationala pentru Israel, cand evreii inteleg importanta patriei pe care si-au creat-o si pe care o protejeaza cu mandrie pentru tot ceea ce au investit in devenirea ei.Fiecare israelian, barbat sau femeie, isi indeplineste stagiul militar, asadar cu totii cunoastem pe cineva care a murit servind patria, un erou pentru care suna sirena in Ziua Reamintirii. Durerea nu este atat de mare pentru ceea ce erau cei cazuti, ci pentru ceea ce ar fi putut deveni, ne-a marturisit adjunctul misiunii diplomatice a Israelului in Romania, Amir Sagron.Au insotit momentul comemorativ parintii si sora soldatului Shimon Knoll, cazut in Israel.Fiul Piroskai si a lui Simon, fratele Mariei s-a nascut in 26 februarie 1984, in orasul Reghin din Romania, fiind al doilea copil in familie si unicul nepot baiat al bunicilor sai. A fost educat in spiritul cinstei, al dreptatii, al sinceritatii, al bucuriei si al empatiei fata de ceilalti oameni si s-a comportat ca atare. Simi a invatat la scoala primara din orasul natal, Reghin. A fost un baiat foarte istet, intotdeauna activ si foarte receptiv. Incepand din anul 1998, si-a continuat studiile la liceul "Petru Maior", din Reghin.In septembrie 2002, Simi a facut alia in Israel, unde s-a integrat foarte usor si a invatat limba foarte repede. La sfarsitul lui decembrie 2003, Simi s-a inrolat in armata, la infanterie. Serviciul sau militar, in cadrul batalionului 932, s-a desfasurat conform tuturor asteptarilor sale. Deoarece era o persoana prietenoasa si sociabila, s-a adaptat foarte usor. In timpul instructiei, a avut rezultate foarte bune datorita unei bune conditii fizice si a vitezei sale rapide de reactie. Simi si-a facut cu usurinta prieteni, atat printre camarazii sai de arme, cat si printre comandantii sai, pe care ii denumea "frati", prieteni apropiati, care il ajutau in orice situatie.Sergentul Shimon Knoll si-a pierdut viata in timpul serviciului militar in 28 aprilie 2006. Avea doar douazeci si doi de ani. Simi a fost inhumat la cimitirul militar Kiriat Saul si a lasat in urma lui pe propriii parinti si pe sora lui, Maria.Parintii, aflati in Romania, nu au putut vizita mormantul acestuia in ultimii doi ani, din motive de pandemie: De neconceput si imposibil de inteles ce inseamna moartea unui copil. Cine poate raspunde la intrebari precum de ce?...de ce tocmai acum? Cum vom putea suporta sentimentul de vinovatie pentru faptul ca nu l-am putut proteja? Niciodata nu-l vom uita pe Simi. El va trai in memoria noastra pentru eternitate. Prin moartea lui, ne-a luat inima intr-un loc special, numai al lui, pentru vesnicie. Simi va ramane cu noi intotdeauna, pentru ca el a fost bucuria noastra netarmurita si am invatat impreuna cu el ce inseamna sa iubesti si sa fii iubit. Ii multumim din suflet pentru tot ce ne-a dat.Fie-le memoria binecuvantata!