De unde vin banii pentru analizele medicale decontate de stat, chiar si dupa ce fondurile sunt epuizate

Alte modificări de la 1 iulie

Spirometrie făcută de medicii de familie

Asta după ce actualul președinte al CNAS, Adrian Gheorghe, a anunțat că toate laboratoarele trebuie să accepte să facă analize decontate, dacă pacientul are trimitere de la medicul de familie.În plus, oficialul i-a încurajat pe pacienți să facă reclamații la casele de asigurări de sănătate din teritoriu daca sunt refuzați.Concret, în cazul în care fondurile alocate pentru analize au fost epuizate atunci când un pacient merge către furnizorul de servicii medicale pentru a beneficia de analize decontate, acestuia i se vor efectua analizele necesare, fără a scoate bani din buzunar, urmând ca furnizorul să primească ulterior contravaloarea serviciului.Acest lucru va fi posibil printr-un act adițional încheiat între casa de asigurări de sănătate județeană și furnizorul respectiv, în baza documentelor care să ateste că pacientul a avut nevoie de investigații decontate, recomandate de medicul de familie pentru adultul asimptomatic de peste 40 de ani."Niciun furnizor de servicii paraclinice nu poate refuza acordarea investigațiilor recomandate de medicul de familie în cadrul consultației de prevenție pentru asiguratul din lista proprie cu vârsta de peste 40 de ani, pe motiv că s-au epuizat fondurile", explică Adrian Gheorghe.De la 1 iulie s-au produs o serie de schimbări în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, românii care vor să se trateze la privat pot da o coplată în privat dacă își doresc condiții sporite sau un confort superior atunci când sunt spitalizați.Printre noile reglementări se numără și asigurarea unui pachet de prevenție comprehensiv pentru adultul asimptomatic cu vârstă de peste 40 de ani, care prevede până la trei consultații pentru evaluarea riscului, intervenția asupra factorilor și obiceiurilor de viață care determina riscurile, precum și monitorizarea pacienților.De asemenea, a crescut numărul consultațiilor la domiciliu acordate de medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie.Astfel, de la 1 iulie se decontează o consultație la domiciliu pe luna pentru toate tipurile de afecțiuni cronice/asigurat (în prezent se decontează maximum patru consultații/an pentru bolile cronice).Medicii de familie pot acordă noi servicii, conform curriculei de pregătire, pentru pacienții din listele proprii: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune glezna - braț, efectuare și interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.Totodată, a fost introdusă o nouă consultație la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naștere, în plus față de consultația la domiciliu de care această beneficiază la externarea din maternitate.Pacienții cu afecțiuni cronice pot beneficia în continuare de consultații la distanță acordate de medicii de familie și de medicii de alte specialități din ambulatoriul clinic. De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped pot fi acordate și la distanță.