Un al doilea medic de la spitalul unde a fost internat rusul Alexei Navalnii a murit

Moarte subita la inceput de februarie

Simptome de otravire

Potrivit presei internationale, doctorul care a murit era seful sectiei de traumatologie si ortopedie, decesul survenind saptamana trecuta.Barbatul de 63 de ani suferise un atac cerebral in decembrie, insa cauzele exacte ale decesului sau nu au fost insa precizate.La inceputul lunii februarie, un alt medic de la spitalul de urgenta din Omsk , mai exact seful adjunct de la terapie intensiva, a murit subit. Serghei Maskimisin ar fi murit din cauza unui atac de cord. Avea 55 de ani.Alexei Navalnii a fost internat la Omsk in luna august a anului trecut. Initial, spitalul de urgenta a recunoscut ca acesta a fost otravit, dar apoi a negat.In octombrie anul trecut, un alt medic din conducerea spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko, si-a dat demisia si a spus ca se muta la o clinica privata, pentru ca iubeste mai mult chirurgia decat sarcinile administrative, relateaza Radio Europa Libera.Cand Navalnii a fost adus la spital cu simptome de otravire, in august 2020, Kalinicenko a fost cel care raspundea de sectia unde a fost internat, cel care a comunicat cu presa, dar si cu medicii din Germania, unde disidentul a fost transferat ulterior.La scurt timp, medicul-sef al spitalului, Aleksandr Murahovski, membru al Partidului Rusia Unita aflat la conducere, a preluat personal comunicarea cu presa si a anuntat ca starea de sanatate a lui Navalnii s-a deteriorat din cauza unei "boli metabolice". Tot el este cel care a intarziat transferul lui Navalnii la Berlin cu doua zile. Ulterior, Murahovski a fost promovat ministru al sanatatii in regiunea Omsk.