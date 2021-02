Profesori universitari celebri, condamnati definitiv pentru spagi in bani, bijuterii si cosmetice

Cei sase inculpati au primit pedepse intre doi si trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.Inculpatii din acest dosar au fost deferiti justitiei in septembrie 2015. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anchetatorii au retinut ca inculpatii , in calitate de profesori universitari, asistenti ori conferentiari, au primit diverse sume de bani de la studenti. In schimbul banilor, studentii promovau unele examene.La momentul respectiv, procurorii au pus sechestru asigurator pe mai multe sume de bani si si pe un intreg tezaur de bijuterii, apropae 500 de bijuterii, gasite la perchezitii la profesoarele cernea si petrica.Bijuteriile au fost depuse la Trezorieria Statutului. La una dintre profesoare s-au gasit zeci de bijuterii din aur, cele mai scumpe: 5 inele - 14,64 grame, 3 coliere diverse modele cu pandantive - 11,42 grame, 6 coliere diverse modele - 79,18 grame, 7 bratari fara pietre diverse modele- 76,60 grame, 6 bratari cu pietre- 22,90 grame, 32 de cercei diverse modele cu pietre- 64,60 de grame, 18 cercei diverse modele fara pietre- 37 de grame s.a.Similar, la cealalta profesoara s-au gasit zeci de bijuterii din aur, printre care sunt enumerate: 12 cercei cu pietre- 14,70 grame, 14 cercei fara pietre- 16,57 grame, 5 lantisoare diverse modele- 9,00 grame, 5 bratari model lant- 14,06 grame. In esenta cazul priveste modul in care zeci de studenti dadeau bani, sume care plecau de la 100 de lei/student si ajungeau la 100 de euro/student, sau bijuterii pentru promovarea unor examene.Apetenta pentru bijuterii a unor profesoare era renumita in intreaga facultate, potrivit interceptarilor.