Decizii la CJSU Ilfov: 16 localitati raman in scenariul rosu, iar 13 sunt in zona "galbena". Interdictiile impuse de autoritati

Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se instituie interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor; activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati.Localitatile din scenariul rosu sunt Afumati, Balotesti, Berceni, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Darasti-Ilfov, Dobroesti, Dragomiresti-Vale, Gradistea, Jilava, Magurele, Otopeni, Tunari, Vidra si Voluntari.S-a decis, de asemenea, interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc si a organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte.In scenariul galben sunt localitatile Chitila, Ciolpani, Corbeanca, Cornetu, 1 Decembrie, Domnesti, Glina, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Pantelimon, Popesti Leordeni, Snagov, Stefanestii de Jos.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00; activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00-23,00.Aceste doua masuri se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.In scenariul verde, cu incidenta mai mica de 1,5 cazuri la mia de locuitori, sunt: Branesti, Cernica, Clinceni, Copaceni, Ganeasa, Gruiu, Nuci, Petrachioaia si Peris.