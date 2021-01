ANALIZA ANRE creeaza avantaje concurentiale marilor furnizori de energie electrica: ENEL, CEZ, Electrica si E.ON

Potrivit hotnews.ro , reglementatorul intervine pe piata si prin tot felul de tertipuri creeaza avantaje acestor mari furnizori.Mai precis, ofera furnizorilor de ultima instanta posibilitatea sa profite de statutul lor, in dauna tuturor celorlalti furnizori, pentru a-si tine clientii in "captivitate"."Masura propusa ar putea fi declarata ilegala din perspectiva legislatiei europene de concurenta, putand fi considerata un ajutor de stat pentru patru furnizori sau chiar o actiune a ANRE de constituire de cartel si segmentare de piata", a scris Razvan Nicolescu pe contul sau de Facebook , expert si fost ministru al energiei.Conform acestuia, deciziile ANRE ar putea fi considerate ajutor de stat.Acesta sustine ideea reorganizarii ANRE si integrarea sa in Consiliul Concurentei."Inca un argument ca ANRE trebuie integrata in Consiliul Concurentei. Intre furnizori trebuie sa existe un mediu concurential corect iar cei care aleg Hidroelectrica , de ex, nu trebuie penalizati", a mai scris Razvan Nicolescu.Pe 23 decembrie 2020, ANRE a emis Ordinul 241 privind unele conditii de furnizare a energiei de catre furnizorii de ultima instanta. Reamintim ca acest statut de furnizori de ultima instanta il au ENEL, CEZ, Electrica, E.ON.CITESTE SI: