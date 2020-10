Dej intra in scenariul rosu COVID-19; masca devine obligatorie, se inchid scolile si restaurantele

"A intrat si Dejul in scenariul rosu, aceleasi masuri ca si in Cluj-Napoca, incepand de vineri ora 00:00", a declarat prefectul Mircea Abrudean.Rata de infectare cu COVID-19 este in municipiul Dej de 3,27 la mia de locuitori Municipiul Cluj-Napoca si comunele Floresti si Tritenii de Jos intra si ele in scenariul rosu in cursul noptii de miercuri spre joi.Prefectul Mircea Abrudean a declarat, marti, ca in cele trei unitati administrative masca devine obligatorie in toate spatiile deschise, scolile trec in scenariul 3, se inchid - pentru activitatea in interior - restaurantele si cafenelele, se opresc activitatile de jocuri de noroc si se inchid pentru public cinematografele si institutiile de cultura.