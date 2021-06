Un consilier onorific de la Ministerul Sanatatii, diagnosticat cu fibroza chistica, paraseste functia pentru a putea face tratament in alta tara

El este de asemenea nemultumit ca Romania nu pune la dispozitia pacientilor cu aceasta afectiune medicatia necesara. "La Ministerul Sanatatii - Romania a fost o experienta frumoasa, in care am cunoscut oameni buni si frumosi dar care nu sunt lasati sa faca lucruri deoarece deciziile cele mai importante atat pentru cadrele medicale, cat si pentru pacienti sunt la anumiti functionari publici ", dezvaluie fostul consilier din Minister. In varsta de 21 de ani, Mihaita Bariz sufera de fibroza chistica si este foarte implicat in sprijinirea pacientilor care sufera de aceasta afectiune. O perioada, respiratia lui a depins de un concentrator de oxigen si urma sa fie supus unui transplant de plamani deoarece plamanii lui functionau in unele situatii la capacitatea de 21%, dupa cum el insusi a marturisit public.In luna februarie, in urma donatiilor facute de 4000 de oameni, tanarul a reusit sa-si cumpere un tratament in urma caruia a ajuns "omul care poate alerga liber, poate juca fotbal si care poate avea un job normal ca toti ceilalti", el explicand ca functia plamanilor sai a atins aproape 60% in doar 3 luni de la administrare.Acum, a decis sa renunte la functia onorifica din Ministerul Sanatatii dupa ce a constatat ca pacientii romani care sufera de aceeasi afectiune ca a sa nu beneficiaza de tratament. Tin sa anunt incheierea activitatii mele de la Ministerul Sanatatii - Romania, am luat aceasta decizie datorita situatiei mele medicale in care, cu toate rezultatele fabuloase ale noului medicament, el nu a putut fi adus in timp util pentru pacientii cu fibroza chistica din Romania. Pe data de 15.06 sunt nevoit sa parasesc Romania pentru un timp deoarece in septembrie voi ramane fara tratamentul pe care mi l-am achizitionat datorita societatii civile.La Ministerul Sanatatii - Romania a fost o experienta frumoasa, in care am cunoscut oameni buni si frumosi dar care, nu sunt lasati sa faca lucruri deoarece deciziile cele mai importante atat pentru cadrele medicale cat si pentru pacienti sunt la anumiti functionari publici. Functionari publici ce nu pot fi demisi atat de usor pe cat se crede, si da, sunt si exceptii, sau mai bine spus o singura exceptie pe care am remarcat-o eu", a scris tanarul, sambata, pe Facebook