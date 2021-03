Deputatul Ion Stefan, ranit grav de bratul unei macarale. Parlamentarul, transportat cu elicopterul la un spital din Capitala

Este vorba despre hala firmei Balanic Prod, unde se deruleaza un proiect cu fonduri europene. Stefan are un picior rupt, rani la cap, la bazin si a fost supus unei investigatii la computerul tomograf.Potrivit presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, starea acestuia ar fi stabila."Din pacate, colegul nostru, Ion Stefan , a suferit un accident. In acest moment se afla la spital , unde i se fac investigatii amanuntite. Suntem alaturi de acesta si de familia sa si ii uram multa sanatate si insanatosire grabnica", a declarat, pentru AGERPRES, Catalin Toma.Cel mai probabil, seputatul Ion Stefan va fi transferat in urmatoarele la Spitalul Floreasca din Capitala.