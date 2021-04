UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, primul centru de vaccinare drive-thru din Bucuresti VIDEO

Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 14.00.Zeci de persoane asteptau, joi dimineata, pe 29 aprilie, sa se vaccineze la centrul drive-thru deschis in Piata Constitutiei din Capitala.Primul centru de tip drive-thru din Bucuresti pentru cei care vor sa se vaccineze impotriva COVID fara programare s-a deschis joi dimineata, la ora 8.00, in Piata Constitutiei."Este un mecanism prin care se creste accesul la vaccinare al tuturor celor care poate au program mai incarcat si poate le este dificil, nu stiu exact in ce zi pot sa vina, o sa pice programarea la vaccinare, daca vor fi in localitate sau nu. Asadar, pentru aceste persoane, aceasta abordare este mult mai utila, mult la indemana. Vedem ca sunt deja cateva zeci de persoane care asteapta la vaccinare in acest centru", a declarat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Baciu a spus ca in prezent exista suficiente doze de vaccin."Existe suficient de multe doze in acest moment pentru toti cei care isi doresc sa se vaccineze. Rapelul poate fi efectuat in acest centru sau poate fi efectuat in alt centru de vaccinare care utilizeaza acelasi tip de vaccin. O noutate in plus ar fi aceea ca, incepand de ieri, schimbarea centrului de rapel se poate face inclusiv in platforma de programare, cu conditia sa existe locuri libere in noul centru si sa utilizeze acelasi tip de vaccin", a explicat acesta.Secretarul de stat a informat ca in urma unei intalniri cu prim-ministrul Florin Citu , la care au participat reprezentanti ai primariilor si consiliilor judetene din tara, au fost oferite asigurari de sprijin pentru organizarea de centre de vaccinare la nivel local."Am avut o intalnire la inceputul acestei saptamani gazduita de domnul prim-ministru Florin Citu, la care au participat reprezentantii primarilor de municipiu, de comune, reprezentantii presedintilor de consilii judetene, practic cu toti cei care isi doresc sa organizeze la nivel local. Noi am incercat sa-i asiguram de tot sprijinul nostru, toate resursele necesare pentru a deschide, pentru a organiza si pentru a efectua vaccinarea si cu ajutorul acestor centre drive-thru, care vedem ca sunt foarte utile pentru cei care poate au program mai incarcat", a adaugat Andrei Baciu Conform organizatorilor, capacitatea zilnica de vaccinare este de aproximativ 400 de persoane.Centrul va functiona de luni pana duminica, in intervalul orar 8.00 - 20.00, va dispune de patru fluxuri, iar vaccinul care va fi folosit este de la compania Pfizer.Persoanele care doresc sa se imunizeze aici se pot prezenta doar cu actul de identitate si un chestionar de triaj completat. Chestionarul poate fi accesat pe platforma RoVaccinare.Masurile care s-au luat pentru asigurarea vaccinarii in Piata Constitutiei, potrivit site-ului CNCAV, sunt:- Agentii de indrumare a traficului asigura fluidizarea accesului catre zona de triaj, vaccinare si supraveghere post-vaccinare;- La punctul de triaj medical se aplica procedurile si instructiunile in vigoare referitoare la triajul persoanelor; medicul verifica chestionarul sau asista la completarea acestuia, dupa caz, si valideaza criteriile medicale pentru vaccinare;- Vaccinarea se efectueaza persoanelor aflate in mijlocul de transport , fara a fi necesara parasirea autovehiculul sau a spatiului special amenajat dupa caz;- Dupa vaccinare, agentii de indrumare indica traseul catre zona de supraveghere post-vaccinare; - Zona de supraveghere post-vaccinare este asigurata de personal medical (medic si asistenti) sau personal auxiliar instruit pentru identificarea persoanelor care au nevoie de asistenta medicala pe perioada de supraveghere;- In perioada de supraveghere, se emite adeverinta de vaccinare iar medicul inscrie pe aceasta data la care se va efectua cea de a doua doza;- In functie de tipul vaccinului distribuit, pentru completarea schemei de vaccinare, se asigura accesul persoanelor pentru efectuarea rapelului, conform intervalului dintre cele doua doze, respectand capacitatea de vaccinare a centrului;- Dupa inceperea administrarii dozei de rapel la persoanele vaccinate initial, se mai pot primi suplimentar persoane pentru vaccinarea cu doza I, in limita capacitatii de vaccinare a centrului.In tara, primul centru de tip drive-thru a fost deschis, pe 24 aprilie, la Deva, unde au fost vaccinate 3.239 de persoane. Ulterior, pe 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru similar, la Cluj, fiind vaccinate 1.038 de persoane, iar pe 28 aprilie - la Arad.