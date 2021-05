Ce au descoperit politistii de frontiera intr-un camion care transporta usi termopan pentru o firma din Belgia

In Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in timp ce era verificat un autocamion condus de un cetatean turc, au fost descoperiti sapte migranti.Politia de Frontiera Arad precizeaza ca soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, usi termopan pentru o societate comerciala din Belgia."Cu ocazia verificarii mijlocului de transport, politistii de frontiera au depistat, ascunsi in compartimentul pentru marfa, sapte tineri din Afganistan , cu varste cuprinse intre 17 si 20 de ani, solicitanti de azil in Romania", informeaza Politia de Frontiera.In judetul Bihor, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Girisu de Cris au prins 13 straini care mergeau pe jos , pe camp, spre tara vecina. In urma verificarilor, s-a stabilit ca sunt cetateni din Irak si Siria, avand varste cuprinse intre 16 si 29 ani, majoritatea dintre ei fiind solicitanti de azil in tara noastra.In ambele cazuri, politistii de frontiera efectueaza cercetari.