Descoperirea politistilor intr-un bar din Bacau, dupa ora inchiderii. Amenzile aplicate patronului si clientilor

"Sambata seara, in jurul orei 23,15, politistii bacauani, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi, au intrerupt activitatea unui bar care se desfasura in spatiu inchis, in municipiul Bacau, incalcand prevederile legale cu privire la respectarea programului de lucru.In momentul interventiei politistilor, in local se aflau 20 de persoane, iar o parte din acestea fumau in incinta barului. Activitatea a fost intrerupta de politisti, iar persoanele prezente au fost legitimate si sanctionate contraventional", se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Bacau.Potrivit sursei citate, fortele de ordine au aplicat 24 de amenzi, in valoare de 20.000 de lei, iar fata de societatea comerciala in cauza a fost luata masura sanctionarii contraventionale cu amenda in valoare de 10.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.De altfel, in urma activitatilor desfasurate, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Bacau, echipele mixte de control au efectuat verificari la 191 de societati comerciale.Totodata, au fost aplicate 174 de sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020, in valoare de 64.500 de lei. De asemenea, politistii au verificat, in vederea respectarii masurilor de siguranta, 379 de mijloace de transport, 100 dintre acestea fiind mijloace destinate transportului public in comun.