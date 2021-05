Deseuri ilegale descoperite in apropierea unei scoli din Capitala. Lantul de magazine care le depozita a fost amendat

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a verificat, marti, starea a doua unitati de invatamant din sector, inainte de reinceperea cursurilor, fiind vorba despre Scoala Gimnaziala nr. 128 si Scoala Gimnaziala Speciala nr. 2."Desi unitatea se prezenta in conditii bune pentru inceperea cursurilor , primarul Cristian Popescu Piedone a constatat ca in imediata vecinatate a intrarii in scoala erau depozitate ilegal deseuri, pe domeniul public. Asta in conditiile in care compania de salubritate a Primariei a ecologizat zona chiar in aceasta dimineata. O buna parte din deseurile depozitate ilegal apartineau unei unitati ce face parte dintr-un lant de supermarketuri. Edilul a dispus un control la sange al unitatii comerciale, precum si sanctionarea acesteia conform legii", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Primaria Sectorului 5.In urma controalelor, au fost date mai multe sanctiuni.Astfel, Serviciul de Protectia Mediului si Ecologie Urbana a sanctionat agentul economic, conform legii 211/2011, cu amenda de 40.000 de lei, Serviciul Control Activitati Comerciale a sanctionat agentul economic cu amenda contraventionala, conform OG 99/2000, in cuantum de 2.000 de lei. De asemenea reprezentatul societatii a fost invitat la locatie, miercuri, pentru definitivarea controlului.Totodata, Serviciul Disciplina in Constructii a cerut reprezentantului societatii sa prezinte, tot miercuri, autorizatia de construire a imobilului situat in spatele supermarketului.De asemenea, au fost dispuse ridicarea rastelelor depozitate in spatele imobilului, pe domeniul public, precum si amenajarea corespunzatoare a spatiului de depozitare a deseurilor.Tot acolo, s-a dispus amenajarea de parcari, toaletarea copacilor, precum si igienizarea zonei din jurul scolii."Este o prioritate pentru mine asigurarea unui climat optim in care elevii sa invete si sa se dezvolte. Tocmai de aceea ii asigur pe toti directorii unitatilor de invatamant din sector de tot sprijinul de care au nevoie si pe care, in calitate de primar, il pot oferi. Totodata, voi avea toleranta zero fata de cei care pun in pericol sanatatea elevilor, prin depozitarea ilegala a deseurilor in jurul unitatilor de invatamant si am dispus sanctionarea acestora fara mila, cu amenzi maxime. Copiii nostri merita tot ce este mai bun si ma voi folosi de toate instrumentele pe care le am la indemana, pentru a le oferi acestora cele mai bune conditii de invatare si dezvoltare", a transmis primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.