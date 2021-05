Deseuri neridicate de peste o saptamana la Ploiesti. Primarul denunta "un atac la sanatatea populatiei"

"Incapacitatea operatorului de salubritate de a ridica deseurile menajere de la populatie, conform contractului pe care il are cu cetatenii Ploiestiului, creeaza o stare potentiatoare de situatii de urgenta, punand in pericol sanatatea ploiestenilor si putand genera eventuale epidemii si inmultirea sobolanilor in oras. De aceea, voi convoca marti, 4 mai, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, pentru a constata iminenta amenintarii sanatatii si sigurantei ploiestenilor si vom solicita prefectului convocarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in vederea constatarii si declararii starii de alerta la nivel local", a declarat, potrivit unui comunicat, primarul Andrei Volosevici Conform sursei citate, neridicarea regulata a gunoiului de la platformele menajere si de la cetateni, coroborata cu temperaturile ridicate, provoaca dezvoltarea focarelor de infectie si constituie "un atac" la sanatatea populatiei din Ploiesti."Odata constatata starea de alerta in localitatile unde operatorul de salubritate nu isi onoreaza contractul, va exista posibilitatea ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara sa rezilieze contractul cu actualul operator sau sa contracteze, prin procedura de urgenta, pana la remedierea situatiei, un alt operator. Reamintim ploiestenilor ca Primaria Ploiesti nu poate rezilia contractul de ridicare a gunoiului menajer intrucat acest contract este manageriat si gestionat de ADI, singura structura care poate lua masuri in ceea ce priveste acest contract", precizeaza sursa citata.Totodata, municipalitatea analizeaza posibilitatea de a rezilia contractul pe care Ploiestiul il are cu operatorul de salubritate Rosal pentru activitatea de curatenie cai publice sau de a face contract (in baza unei proceduri de urgenta) cu un alt operator care sa asigure curatenia in oras, pe perioada starii de alerta, constatata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu tarife care sa nu depaseasca valorile din contractul cu actualul operator, decizia finala urmand sa fie luata prin votul Consiliului Local."Voi continua sa transmit plangeri catre Garda de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului si Directia de Sanatate Publica, in speranta ca aceste institutii vor aplica sanctiunile stabilite prin lege si vor constata EVIDENTA ca Ploiestiul s-a transformat intr-un focar de infectie, un adevarat pericol pentru protectia mediului si un atac la sanatatea populatiei. Pentru disconfortul creat ploiestenilor si lipsa de respect fata de oamenii corecti, platitori de taxe si impozite, intr-un context pandemic care impune cetatenilor si agentilor economici masuri deosebite, toleranta mea este ZERO.In sensul celor afirmate anterior, voi transmite adrese oficiale, insotite de acte constatatoare doveditoare, filmari si fotografii tuturor factorilor de decizie la nivel local si national pentru aplicarea tuturor masurilor legale pentru stoparea acestei incercari de a transforma Ploiestiul intr-o rampa de gunoi. Demersul meu nu va inceta pana nu vom avea din nou un oras curat!", arata Volosevici.Angajatii operatorului de salubritate Rosal au fost, timp de mai multe zile, in greva, iar deseurile au ramas neridicate in acea perioada in toate cele 84 de localitati in care operatorul are contracte, activitatea fiind reluata joi.La Ploiesti au ramas nematurate caile publice, astfel ca primarul Andrei Volosevici a organizat o actiune de voluntariat pentru igienizarea domeniului public