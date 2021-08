Cea mai mare despăgubire din România în baza poliţei facultative pentru locuinţe: 400.000 de euro

Aceasta a fost achitată în vederea acoperirii daunelor cauzate de un incendiu, a anunţat luni, 23 august, UNSAR.”Cea mai mare despăgubire acordată anul trecut de asigurătorii Membri UNSAR în baza unei poliţe de asigurare facultativă pentru locuinţe a fost de circa 400.000 euro (1,9 milioane lei), cu 145% mai mare faţă de cea mai mare despăgubire achitată în 2019. Aceasta a fost achitată în vederea acoperirii daunelor cauzate de un incendiu”, a informat UNSAR.De altfel, incendiul este cauza generatoare a celor mai mari 5 daune achitate în 2020 în baza poliţelor destinate locuinţelor. Anul trecut, valoarea acestui top 5 a fost de aproximativ 4,6 milioane lei, în creştere cu 66% faţă de valoarea înregistrată în 2019.„Aceste realităţi confirmă importanţa protejării unuia dintre cele mai importante bunuri pe care le avem – locuinţa. Conform statisticilor, peste 95% dintre români sunt proprietarii casei în care locuiesc. Cu toate acestea, la nivel naţional, sub 20% din totalul locuinţelor sunt asigurate printr-o poliţă de asigurare facultativă”, a declarat Adrian Marin, preşedintele UNSAR.În timp ce asigurarea obligatorie a locuinţei PAD acoperă riscurile catastrofale de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren, până la limita de 20.000 euro/ 10.000 euro (în funcţie de tipul construcţiei), o asigurare facultativă acoperă, în plus, riscuri precum ar fi incendiul, explozia, furtuna, vijelia, furtul sau vandalismul – la sume asigurate care corespund valorii reale a locuinţei.Mai mult, poliţelor facultative li se pot ataşa şi clauze speciale, precum asigurarea instalaţiilor interioare ale clădirii, asigurarea aparatelor electrice / electronice, bunurilor casabile, dar şi răspunderea civilă faţă de terţe persoane (cum ar fi pagubele provocate vecinilor). Spre exemplu, avariile accidentale ale instalaţiilor interioare au generat 23% din numărul dosarelor de daune achitate în ultimii 2 ani de către asigurătorii membri UNSAR.„Asigurările oferă protecţie financiară inclusiv pentru riscuri cu o frecvenţă foarte ridicată de producere, dar un impact relativ moderat, însă care creează neplăceri şi generează costuri suplimentare multor familii. Prin urmare, accesarea unei soluţii de asigurare poate fi un sprijin important în cazul unor situaţii neprevăzute”, a precizat Alexandru Ciuncan, director general al UNSAR.Înfiinţată în 1994, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) reprezintă 19 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de aproximativ 80% din piaţa locală de asigurări.Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional.Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.