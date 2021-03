Detalii despre decesul unui barbat din Gorj, a doua zi dupa ce s-a vaccinat. A murit in urma unui infarct miocardic acut intins

"Potrivit datelor transmise, astazi, 4 martie a.c., catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in cursul zilei de 28 februarie a.c., persoana respectiva s-a prezentat la un centru de vaccinare din Bumbesti-Jiu, unde i s-a administrat prima doza de ser produs de compania Oxford/AstraZeneca.In urma triajului medical, efectuat potrivit protocoalelor medicale , nu au fost indicate probleme cronice de sanatate. Dupa administrarea dozei de vaccin, conform procedurii, barbatul a ramas in spatiul de supraveghere postvaccinala timp de 15 minute, fara a prezenta modificari ale starii de sanatate, ulterior parasind centrul de vaccinare", a transmis CNCAVA doua zi, pe 1 martie a.c., in jurul orei 8.00, in timp ce se afla la serviciu, persoana a suferit un stop cardio-respirator , situatie care a impus solicitarea unui echipaj de prim-ajutor de la Ambulanta.Persoanei i s-au aplicat manevrele de resuscitare atat in ambulanta, cat si in unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu, iar in seara aceleasi zile, in jurul orei 21.00, s-a declarat decesul pacientului. Investigatiile medicale efectuate in cadrul Sectiei Anestezie - Terapie Intensiva din SJU Targu Jiu au evidentiat modificari caracteristice unui infarct miocardic acut intins.