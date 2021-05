Cele mai penibile momente cu politicieni cocotati pe valul audientei la inundatii. "Tu ce faci, fa, Doina, aici?" VIDEO

"Tu ce faci, fa, Doina, aici? Aveai chef de niste inundatii"

Au venit apele? Luati pantofi cu toc...

In aceasta goana dupa imagine, pe seama dramelor care-i lovesc pe romani , somnul ratiunii politicienilor naste situatii monstruos de penibile.Ultima de aceasta natura a fost a prefectului de Bihor, Dumitru Tiplea care, aranjat ca de nunta, si-a facut aparitia intr-un funicular pentru a inspecta expertii.Potrivit oficialului, acesta a aparut acolo pentru a vedea cum masoara expertii cotele raului care si-a iesit din albie."Am participat la o masuratoare pe care colegii de la ABA Crisuri o faceau in acel moment. Odata la fiecare ora, cand e cod rosu, ei asta fac, masoara cotele. Am vrut sa vad cum se face acea masuratoare, tehnic, atata tot", a afirmat prefectul in fata jurnalistilor In cazul in care nu mai tineti minte aceasta replica, ea apartine lui Victor Ponta . In timpul inundatiilor din Teleorman in 2014 Momentul a fost surprins de jurnalistii de la Pro TV in timp ce Doina Pana urca in barca alaturi de Victor Ponta si vicepremierul Liviu Dragnea , pentru a vizita localitatea inundata."Tu ce faci, fa, Doina, aici? Aveai chef de niste inundatii?", a intrebat-o Victor Ponta pe Doina Pana, iar aceasta i-a raspuns zambind: "N-aveam, dar...".Si in tot mijlocul dezastrului, oficialii guvernamentali erau plimbati cu o barca pneumatica ce era trasa cu greu de jandarmi pentru ca ochiul politici sa poata masura dezastrul.Un moment la fel de "pretios" a avut-o protagonista pe Elena Udrea , care a mers la sinistratii din Saucesti, judetul Bacau, cu " ajutoare umanitare".Ministra Udrea le-a adus alimente si imbracaminte copiilor, dar si ciocolata. Dar ajutorul cel mai mare a venit pentru femeile din zona. Udrea le-a daruit acestora pantofi negri, eleganti, cu care sa se plimbe pe ulitele inundate de ape.