Peste 400 de litri de dezinfectanti periculosi au fost retrasi din spitale, in urma controalelor

BACAU

Producatorii produselor biocide retrase de la utilizare:

ILFOV

NEAMT

SALAJ

Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a cerut Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii sa solicite directiilor de sanatate publica sa precizeze cantitatile de dezinfectanti de maini si de suprafete retrase din unitatile sanitare pentru perioada martie 2020 - mai 2021.Potrivit Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii, informatiile centralizate pana in prezent sunt dupa cum urmeaza:Inspectorii sanitari din cadrul DSP Bacau au retras de la utilizare 245 de litri:* 45 de litri de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - Apesin Handactive F, Pliwa Decontamed, Desogen Aero - produse neavizate conform prevederilor Regulamentului nr. 528/2012 si etichetare gresita;* 200 de litri de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau - Dezinfectant Efekt Bactisept - nu are arie de aplicare in unitati sanitare.Apesin Handactive F GermaniaPliwa Decontamed AustriaDesogen Aero Romania - jud. IlfovDezifectant Efekt Bactsept Romania - jud. BacauInspectorii sanitari din cadrul DSP Ilfov au retras de la utilizare 1.2 litri:* 1.2 litri de la Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfanta Irina" - produs biocid Incidin Liquid (producator Germania) - deficiente de etichetare.Inspectorii sanitari din cadrul DSP Neamt au retras de la utilizare 2.5 litri:* 2.5 litri de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt - produs biocid Ecocid S (produs pentru igiena veterinara). Produsul biocid din Slovenia a fost folosit pentru dezinfectie in tuneluri.Inspectorii sanitari din cadrul DSP Salaj au retras de la utilizare 161 litri:* 161 litri de la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau - produs biocid Bioxeco 5S - eticheta nu era tradusa in limba romana si nu avea toate elementele de identificate impuse de legislatia nationala.Din cantitatea totala de 24.144 litri si 467 kg retrase de la utilizare, 409,7 litri au fost retrasi de la utilizare din unitati sanitare (1.7%).Produse biocide cu autorizatie temporara emise de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino": Desogen Aero si Dezifectant Efekt Bactisept.Celelalte produse biocide au avize emise de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, se arata in comunicatul Ministerului Sanatatii.