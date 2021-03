Pastila de Speranta: Cand medicii iti spun ca nu se mai poate face nimic pentru copilul tau, "sa mergi acasa sa faci altii"

"Haide, arata-i mamei cum o iubesti, asa din ochi". Iar Sergiulica ii arata. Chiar daca nu vede, nici nu vorbeste, puiul de om simte si iubirea, si fericirea.In urma cu 18 ani, Geaninei Lingurar i s-a spus ca nu se mai poate face nimic pentru copilul ei, sa il abandoneze in spital si sa plece acasa, sa faca alti copii. Sa renunte. Dar Geanina nu a renuntat, iar la HOSPICE a aflat ca mai sunt atat, atat de multe de facut dupa acel descurajant si rece "nu se mai poate face nimic".Geanina Lingurar este mama-apartinator si angajat la HOSPICE Casa Sperantei. E infirmiera la HOSPICE Adunatii Copaceni si nu se da in laturi de la nicio munca. S-a mutat din Brasov mai aproape de Bucuresti . Inainte, traiau in saracie si in niste conditii pe care nici nu vrea sa le descrie, toti intr-o incapere care nici nu avea pereti, avea cartoane. L-a cunoscut pe Graham Perolls, un englez care a adus ingrijirea paliativa in Romania si a fondat HOSPICE.Pe Graham l-a impresionat darzenia familiei: traiau fara apa sau current electric, aveau un copil cu o boala incurabila caruia nu i s-a dat nicio sansa si inca doi copii - Andreea si Darius - care erau curati tot timpul, invatau bine. Era cumplit de greu, dar Geanina nu a renuntat nicio clipa. Graham i-a propus sa se mute la Copaceni, i-a oferit o casa pentru ea si pentru familia ei, un loc de munca. Acum, ei au grija de centrul de la Adunatii Copaceni. Sergiulica rade cand e mama langa el, Darius face voluntariat si povesteste despre HOSPICE chiar si peste hotare, intr-o engleza perfecta. Andreea e campioana la karate, medaliata si peste granite, desi nu te-ai astepta cand o vezi prima oara: o fetita firava, politicoasa si putin restrasa. Dar au cu totii, in familie, puterea aceea pe care doar vulnerabilitatea ti-o poate da.Geanina este o luptatoare, la fel ca toate mamele copiilor care infrunta un diagnostic greu. La fel ca miile de paciente HOSPICE si ca toti oamenii care au grija de pacientii pentru care HOSPICE este singura alternativa.Citeste si: