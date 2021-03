Dilema din sensul giratoriu. Amenda anulata in justitie pentru ca politistul a facut constatari personale fara sa fie prezent la fata locului

Concluziile expertizei

Expertul nu a identificat personal avariile suferite

Dubiul care ajuta petentul

Incidentul a avut loc in 22 mai 2018, dar o prima decizie in justitie a fost pronuntata abia in 19 februarie 2021. Sanctionarea unuia dintre soferi (M. Mihai) s-a realizat ca urmare a clarificarii imprejurarilor in care s-a produs tamponarea, dupa consemnarea celor intamplate de catre conducatorii auto in declaratiile-tip, dupa mai bine de doua saptamani de la momentul tamponarii.Soferul amendat a spus ca ca nu a existat niciun impact frontal, asa cum se sugereaza in schita, autoturismul soferitei implicate (B. Raluca) aflandu-se in spatele autoutilitarei conduse de petent. Sanctionarea contravenientului s-a realizat ca urmare a clarificarii imprejurarilor in care s-a produs tamponarea, dupa consemnarea celor intamplate de catre conducatorii auto in declaratiile-tip, fara ca agentul constatator sa perceapa cu propriile simturi dinamica producerii accidentului. In aceste conditii, s-a efectuat in cauza o expertiza auto in vederea determinarii conditiilor in care a avut loc accidentul.Soferul s-a prezentat la serviciul tamponari la data de 8 iunie 2018, la invitatia agentului de politie, si a declarat ca la data de 22 mai 2018 a condus auto cu nr. (...) in sensul giratoriu si a auzit un claxon in spate, a franat, iesind din sensul giratoriu a incetinit si a vazut ca nimeni nu opreste. Dintr-o masina care se intorcea din sens cineva i-a aratat niste semne si a plecat mai departe. A afirmat ca nu a simtit sa fi atins pe cineva.In urma realizarii expertizei, s-a concluzionat ca autovehiculul condus de petent a fost incadrat pe banda 3 din sensul giratoriu, iar autovehiculul condus de intervenienta era incadrat pe banda 2. Conform marcajelor pe carosabil, pentru banda 2 marcajul indica inainte si stanga (intervenienta s-a incadrat corect) iar pentru banda 3 marcajul era stanga, astfel ca petentul s-a incadrat gresit intrucat s-a deplasat inainte. Acest aspect nu a fost contestat de petent.Expertul a precizat ca in lipsa probelor tehnico-judiciare (fotografii), nu au putut fi analizate avariile, acesta folosindu-se de reperele identificate in documente ca fiind avariate, realizand o simulare intr-un program, care a confirmat actiunea similara a reprezentantilor IPJ Brasov.S-a mai sustinut ca, in cazul in care marcajele rutiere identificate in fotografiile Google Street View - august 2018 au existat si la data producerii accidentului, atunci, suplimentar celor din procesul verbal, a existat o manevra de incadrare gresita pe banda 2 a autoutilitarei conduse de soferul sanctionat. Expertul a concluzionat ca este posibil ca accidentul sa fi avut loc conform celor ce reies din documentele de la dosar, dar acest lucru nu poate fi probat cu certitudine prin prisma expertizei tehnico-judiciare de specialitate autovehicule-circulatie rutiera, din lipsa de probe specifice."Pozitia intervenientei si imprejurarile faptei retinute de agentul constatator in procesul verbal, nu sunt confirmate prin expertiza tehnica efectuata in cauza. Expertul nu a identificat personal avariile suferite de ambele vehicule. Mai mult, expertului nu i s-au prezentat fotografii pentru a determina cu certitudine avariile. Avariile au fost constatate de agent, cu ocazia completarii declaratiilor conducatorilor auto, insa fara a realiza fotografii pentru a putea fi puse la dispozitia unui expert in vederea stabilirii dinamicii accidentului. Constatarile personale ale agentului privind pozitionarea avariilor si concluzia acestuia ca cele doua vehicule au fost implicate intr-un accident rutier, nu poate constitui o proba in fata instantei, neavand natura unei expertize judiciare.Procesul verbal de contraventie de bucura de prezumtia de temeinicie in masura in care imprejurarile faptei sunt constatate direct, cu propriile simturi, de agentul constatator. Insa acesta nu a fost prezent la fata locului, la momentul producerii accidentului, sanctionand pe petent in baza declaratiilor conducatorilor auto, care se contrazic, si in baza unor constatari personale privind avariile pe care le-a identificat personal", a precizat magistratul care a judecat dosarul.Judecatorul a concluzionat ca din probele de la dosar nu reiese cu certitudine ca intre cele doua vehicule a avut loc un accident, ca urmare a schimbarii benzii de mers de catre petent."Nu s-a dovedit cu certitudine ca petentul nu a semnalizat intentia de schimbare a benzii de mers si ca intervenienta a semnalizat intentia sa de deplasare spre stanga. Semnalizarea in aceasta situatie este esentiala pentru a se face cunoscuta intentia conducatorilor auto de deplasare in sensul giratoriu si pentru ca ceilalti participanti la trafic sa isi execute manevrele in siguranta.Intrucat exista un dubiu cu privire la producerea accidentului, care profita petentului, instanta constata ca nu sunt intrunite toate conditiile textului sanctionator in baza caruia petentul a fost sanctionat. In aceste conditii, petentul nu a incalcat nici dispozitiile legale privind obligatia acestuia de a se prezenta la serviciul de tamponari din cadrul IPJ pentru declararea accidentului, in termen de 24 de ore", se mai sustine in motivarea deciziei. Prin urmare, magistratul a anulat procesul verbal incheiat de politist. IPJ Brasov a contestat hotararea Judecatoriei.