Dilema romanului: ar vrea sa munceasca, dar nu-si cauta de lucru. Ce arata datele INS

Ponderea persoanelor subocupate in totalul populatiei active a fost in anul 2020 de 1,9%, cu 0,2 puncte procentuale mai scazuta decat in anul precedent, a anuntat vineri Institutul National de Statistica."In anul 2020, 171.000 persoane ocupate cu program partial doreau si erau disponibile sa lucreze mai multe ore decat in prezent, fiind considerate persoane subocupate. Aceasta categorie de persoane a reprezentat 1,9% din populatia activa, 2% din populatia ocupata si 29,4% din numarul total al persoanelor care lucrau cuprogram de lucru partial. Fata de anul precedent, numarul persoanelor subocupate a scazut cu 21.600", arata datele INS.Din randul populatiei inactive in varsta de 15-74 ani (5.760.300 persoane), 117.900 persoane faceau parte din forta de munca potentiala aditionala (in crestere cu 2.100 fata de anul precedent).Dintre acestea: 117.400 erau disponibile sa inceapa lucrul, dar nu cautau un loc de munca. In anul 2020, raportul procentual dintre aceasta categorie de persoane si populatia activa a fost de 1,3%; doar un numar nesemnificativ de persoane care faceau parte din forta de munca potentiala aditionala, desi cautau un loc de munca, nu erau disponibile sa inceapa lucrul.Persoanele subocupate sunt persoane ocupate care lucreaza cu program partial, care doresc si sunt disponibile sa lucreze mai multe ore decat in prezent. Forta de munca potentiala aditionala reprezinta suma adoua categorii de persoane: "persoane inactive care cauta un loc de munca, dar nu sunt disponibile sa inceapa lucrul" si "persoane inactive care nu cauta un loc de munca, dar sunt disponibile sa inceapa lucrul".Rata somajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta fortei de munca in gospodarii, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice si sociale. Alaturi de acesta, pentru a oferi o imagine completa a situatiei si evolutiei pietei muncii, INS publica, cu periodicitate anuala, un set de 3 indicatori, reprezentand categorii de populatie ocupata sau inactiva avand unele similitudini cu populatia in somaj si grade diferite de atasament fata de piata muncii (comparativ cu situatia standard a categoriei din care fac parte) si anume: -persoane subocupate; -persoane inactive care cauta un loc de munca, dar nu sunt disponibile sa inceapa lucrul; -persoane inactive care nu cauta un loc de munca, dar sunt disponibile sa inceapa lucrul.