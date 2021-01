Directia Generala de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a fost desfiintata. Consiliul Local a anuntat ce se intampla cu angajatii

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi "pentru" si 9 "impotriva".Desfiintarea va avea loc in termen de 45 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii."Se aproba preluarea activitatii specifice desfasurate de D.A.F.L. Sector 6 prin preluarea Directiei Administrare Locuinte si Intretinere Condominiu cu un numar de 19 posturi (1 post conducere si 18 executie) si infiintarea acesteia in cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 (...) Se aproba repartizarea celor 28 de posturi ramase ca urmare a desfiintarii locurilor de munca/posturilor conform Legii nr.53/2003 - Codul Muncii , din cadrul D.A.F.L. S6, cu destinatie A.D.P.D.U. S 6 pentru activitatea specifica a acesteia", prevede hotararea.Potrivit referatului de aprobare, hotararea mai vizeaza reasezarea structurilor de conducere ale ADPDU Sector 6 in mod eficient, prin diminuarea numarului de conducatori de nivel superior (director general adjunct) si redimensionarea conducerii la nivelul serviciilor, sectiilor si birourilor.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , a spus, la sedinta Consiliului Local, ca DAFL Sector 6 isi va continua activitatea in cadrul ADPDU. "Cei 19 oameni care au fost preluati sunt oamenii esentiali si cei care cu adevarat munceau si duceau toata institutia in spate si eficientizam aceasta activitate", a spus Ciprian Ciucu.