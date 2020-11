Directoarea principalului spital cu pacienti COVID-19 din Sibiu nu a renuntat la functie, desi vicepremierul Turcan i-a cerut demisia

"In momentul de fata, doamna conferentiar doctor Liliana Coldea se afla la serviciu si isi exercita in continuare functia de manager", a declarat Decebal Todarita.Vicepremierul Raluca Turcan anunta, vineri, ca directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Gabriel Budescu, a demisionat si ca asteapta si demisia directorului SCJU Sibiu, Liliana Coldea."Am ajuns intr-un punct care reclama masuri mult mai stricte, iar obiectivul lor il reprezinta protejarea vietii si sanatatii oamenilor din Sibiu. Nimic nu este mai presus de sanatate, dar acest lucru nu se poate fara un efort comun, al tuturor; trebuie sa fim cu totii solidari si eficienti. Acest virus este un inamic al tuturor romanilor si reprezinta un pericol pentru batrani si tineri deopotriva. Am luat o serie de decizii prin care situatia actuala va fi remediata, inclusiv la nivelul institutiilor judetului Sibiu pentru ca acestea sa devina mai eficiente in raport cu oamenii si cu atributiile pe care le au. Astfel, masurile in privinta eficientizarii institutiilor din judetul Sibiu au plecat de la revocarea din functie a subprefectului, care a fost la conducere in ultimele doua saptamani, perioada in care ar fi fost nevoie de mai multa eficienta. Am primit si decizia directorului DSP de a demisiona si astept demisia managerului Spitalului Judetean de Urgenta Sibiu. Pentru mine e evident ca, pentru ca un om sa aiba incredere in spital , spitalul trebuie sa inspire aceasta incredere", a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, Raluca Turcan.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat , a anuntat, de vineri, capentru a se verifica cum s-a procedat in cazul pacientilor COVID-19."Cunoastem faptul ca au fost date memorii la nivelul managementului spitalului si poate de aceea trebuie sa vina sa faca Ministerul Sanatatii, sa vada ce s-a intamplat. DSU are rol inclusiv la UPU, dar cand intram in zona spitalului si managementul spitalului, aici trebuie sa intervina Ministerul Sanatatii", a spus Raed Arafat.Liliana Coldea ocupa functia de director al SCJU din luna mai. Atunci a fost organizat un concurs pentru postul de director general al spitalului sibian, la care s-a prezentat doar ea. Schimbarea din functie a directorului general al spitalului sibian se poate face fie daca acesta demisioneaza, fie daca este demis de catre Consiliul Judetean, in baza unui raport al Corpului de Control al Ministerului Sanatatii.