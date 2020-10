Directoarea Spitalului de Boli Infectioase din Brasov: "Noi suntem plini. Sunt mult mai multi pacienti cu forme severe, inclusiv tineri, fara comorbiditati"

"Este un numar mai mic de cazuri fata de zilele trecute, pentru ca a si fost duminica si sunt multe laboratoare care nu testeaza duminica. Sa nu ne culcam pe o ureche. Clar, sunt mult mai multi pacienti care vin spre camerele de primire si sunt mult mai multe forme severe, inclusiv la pacienti tineri, fara comorbiditati. Rugamintea si apelul este la preventie, la respectarea regulilor minime de purtare a mastii, evitarea aglomerarilor, pastrarea distantarii sociale si igiena mainilor. Nu este greu, depinde inca de noi", a declarat Andreea Moldovan, directoarea medicala a Spitalului de Boli Infectioase din Brasov, pentru Ziare.comSpitalul de Boli Infectioase din Brasov nu mai are, in prezent, locuri disponibile pentru pacientii infectati cu noul Coronavirus."Noi suntem plini. Intram in garda cu zero locuri. Situatia este serioasa. Cam asa sunt si celelalte spitale din tara. Oamenii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa aiba grija. Nu panica, doar grija si responsabilitate, pentru ca astea ne raman", a explicat Moldovan.Citeste si: 2.466 de noi cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, din doar 8.040 de teste efectuate Numarul total al cazurilor Covid-19 confirmate in tara noastra a ajuns, luni 19 octombrie, la 182.854, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.466 de noi imbolnaviri. In acelasi timp, alti 59 de pacienti infectati cu noul Coronavirus si-au pierdut viata, ducand bilantul total al deceselor la 5.931. La sectiile de terapie intensiva sunt internate 757 de persoane. In ultima zi au fost efectuate 8.040 de teste.