Avertismentul directorului medical de la Institutul Matei Bals: "Valul trei al pandemiei nu va ocoli Romania. Teama e ca va fi mai rau!"

Vaccinul, singura solutie pentru stoparea epidemiei

"Ma tem ca ar putea fi mai rau. Zece, hai, daca suntem optimisti, 15 la suta din populatie a trecut prin infectia COVID, deci asta ne arata ca inca mai avem majoritatea populatiei care nu a trecut prin COVID. Noua ne este teama ca al treilea val va fi mai rau decat al doilea, in sensul ca vor fi mult mai multi pacienti", a declarat medicul Catalin Apostolescu, directorul medical de la Institutul Matei Bals.Medicul a afirmat ca in mod cert cele trei tulpini de coronavirus - britanica, sud-africana si braziliana - vor patrunde si in Romania. Pe langa acestea, vor mai aparea si altele."Ne putem uita in istorie, ne putem uita pe modele matematice . Este clar ca acest virus va ramane pentru o foarte lunga perioada printre noi, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani", a mai spus medicul."Este adevarat, speram ca la un moment dat numarul de cazuri va deveni foarte mic si speram ca la un moment dat acest nou coronavirus se va domoli si va ajunge precum celelalte coronavirusuri pe care le cunosteam si pe care le stiam ca dau guturaiuri. Pentru aceasta, singura solutie ca epidemia sa fie tinuta sub control este imunizarea prin vaccin", a conchis el.