Cat castiga Maia Morgenstern, Ion Caramitru sau George Mihaita din functia de director de teatru

Ion Caramitru este directorul Teatrului National din Bucuresti (TNB) de peste 15 ani. Aceasta functie este remunerata cu suma de 110.844 de lei, la care se adauga veniturile castigate din drepturi de autor, in valoare totala de 515.429 de lei si banii obtinuti in urma contractelor de colaborare, 15.454 de lei. Artistul mai incaseaza si o pensie de 72.377 de lei. In 2019, el a castigat, in total, peste 710.000 de lei.Impreuna cu sotia, Caramitru detine un teren intravilan, doua case de vacanta, trei apartamente, un garaj si doua autoturisme. Artistul are mobila brancoveneasca in valoare de 8.000-10.000 de euro, tablouri care se ridica la suma de 8.000 de euro, o colectie de icoane care valoreaza 10.000 de euro si statuete si alte obiecte mici, care impreuna trec de 4.000 de euro.In conturi, Caramitru are peste 3,8 milioane de lei si mai mult de 120.000 de euro.Caramitru a fost ministru al Culturii din 1996 pana in 2000, iar anterior a fost director al Teatrului Bulandra din Capitala. A absolvit sectia de actorie a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, unde a si predat o perioada. Caramitru este actor si regizor, jucand in numeroase spectacole de teatru si filme.Maia Morgenstern, in varsta de 58 de ani, este o cunoscuta actrita si directoare a Teatrului Evreiesc de Stat (TES), care a jucat de-a lungul carierei in numeroase spectacole si filme.Functia de directoare a TES se remunereaza cu 107.288 de lei, iar cea de profesoara la Universitatea Hyperion, cu putin peste 20.000 de lei. Contractele de drepturi de autor i-au adus actritei peste 685.000 de lei si mai bine de 6.000 de euro. Din dobanzi bancare si dividende a obtinut peste 6.500 de lei. Anul trecut, actrita a primit premii in valoare de 8.520 de lei si tichete de vacanta in valoare de 1.450 de lei. La venituri s-a adaugat si suma de 11.000 de lei. Astfel, in 2019, ea a castigat aproape 870.000 de lei.Maia Morgenstern are trei terenuri, o casa si doua apartamente in Bucuresti si un autoturism Volkswagen Bora. In conturi are peste 1,6 milioane de lei si 156.000 de euro.Lucian Ghimisi, in varsta de 43 de ani, a absolvit Facultatea de Teatru a Universitatii "I. L. Caragiale" din Bucuresti. A jucat in mai multe spectacole de teatru si filme si a regizat, la randul sau, o serie de piese.Ghimisi este directorul Centrului Cultural al Municipiului Bucuresti (ARCUB) din 2018. Anul trecut a incasat pentru aceasta functie suma de 122.357 de lei. Un salariu de 21.366 de lei a obtinut si de la Teatrul "Ion Creanga". Veniturile sale anuale se completeaza din banii obtinuti din drepturile de proprietate intelectuala: 53.800 de lei, de la Asociatia culturala Teatrul Independent Elisabeta, 22.560 de lei, de la Societatea Romana de Televiziune, 11.417 lei, de la Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, 3.400 de lei de la Teatrul Nottara, 1.872 de la Teatrul Dramaturgilor si putin peste 400 de lei, de la Astra Del Arte.Jocurile de noroc i-au adus lui Ghimisi, anul trecut, in total, peste 185.000 de lei. In total, in 2019, Ghimisi a castigat peste 420.000 de lei, potrivit declaratiei de avere.Directorul ARCUB are un teren agricol in Arges, un apartament in Bucuresti, un autoturism si un motociclu. El are datorii de 5.000 de euro si aproape 174.000 de lei.George Mihaita, in varsta de 72 de ani, este de peste 20 de ani directorul Teatrului de Comedie. A absolvit Facultatea de Actorie si a jucat in numeroase piese de teatru, filme si seriale TV.Mihaita a incasat anul trecut 106.877 de lei ca manager al Teatrului de Comedie din Bucuresti. Veniturile sale sunt completate de pensia de aproape 50.000 de lei si banii incasati prin drepturi de autor. In total, el a incasat peste 200.000 de lei de la mai multe institutii publice si private, printre care Universitatea de Medicina si Farmacie din Timisoara, Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu, Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj, Teatrul de Comedie si Teatrul "Toma Caragiu" din Ploiesti.Mihaita detine o parte dintr-un teren agricol din judetul Dambovita si un apartament in Bucuresti.Vlad Zamfirescu, in varsta de 46 de ani, a fost numit de fostul primar, Gabriela Firea , manager al Teatrului Bulandra in luna august a acestui an.Contractul cu Bulandra i-a adus 68.103 lei, anul trecut, la care se adauga salariul de la Teatrul Nottara, de 18.770 de lei. Din drepturi de autor, Zamfirescu a castigat, anul trecut, peste 120.000 de lei. Pentru arenda a mai primit putin peste 2.000 de lei si 600 de lei, bani care reprezinta dobanzi. In total, anul trecut, Zamfirescu a incasat peste 200.000 de lei.Zamfirescu are, impreuna cu Mihaela Zamfirescu, doua terenuri agricole, un apartament in sectorul 2 al Capitalei si trei autoturisme. In banci are peste 56.000 de lei si 17.500 de euro.Vasile Muraru, in varsta de 64 de ani, este managerul Teatrului de Revista "Constantin Tanase", de unde a obtinut, anul trecut, 93.636 de lei. Contractele de drepturi de autor i-au adus aproape 74.000 de lei.Muraru detine trei terenuri in judetul Neamt: unul agricol, unul forestier si unul intravilan, primite mostenire. Vasile Muraru a absolvit Facultatea de Teatru si a jucat in mai multe piese de teatru si filme, formand un cuplu comic alaturi de Nae Lazarescu, timp de 30 de ani.