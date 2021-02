Directorul adjunct al Apelor Romane si-a angajat tatal pensionar, prin detasare, la Sistemul de Gospodarire a Apelor din Botosani

DNA a declansat o ancheta dupa reportajul celor de la Recorder

Tatal directorului adjunct din Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), Stelian Metler, a fost angajat in iunie 2020 la Primaria din Vatra Moldovitei. Cateva zile mai tarziu, el a fost detasat la Sistemul de Gospodarire a Apelor din Botosani.Stelian Metler a fost concediat in urma anchetei jurnalistice realizata de reporterii din Iasi.Constantin Metler a fost pus director general adjunct al Apelor Romane de catre fostul ministru al Mediului, Costel Alexe , membru PNL , potrivit publicatiei citate. Alexe este acuzat de DNA de luare de mita.Primaria Vatra Moldovitei, de unde a fost detasat Metler, este aceeasi de la care a fost detasata si Simona Iancu, fosta chelnerita care a ajuns inginer la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins miercuri , 3 februarie, la sediul Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), dupa dezvaluirile jurnalistilor de la Recorder ce au aratat modul in care o chelnerita a fost numita pe post de inginer.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook , ca a cerut corpului de control sa investigheze situatia de la Apele Romane Iasi, unde o fosta chelnerita a fost angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, la departamentul care se ocupa de apararea inundatiilor, fara a avea o minima pregatire in domeniu."In urma informatiilor aparute in spatiul public, am cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului sa investigheze situatia de la Apele Romane.In mandatul meu, asa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competenta si transparenta. Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu functii de conducere, este pentru toti cei care lucreaza in sectorul public:- fara penali in functii publice;- profesionisti;- fara nepotisme;- fara conflict de interese", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.