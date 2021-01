Directorul DSP Alba, acuzat de taiere ilegala de arbori. Judecatoria Deva a retrimis a doua oara rechizitoriul la Parchet

Decizia pronuntata miercuri, 13 ianuarie 2020, poate fi contestata intr-un termen de 3 zile, la Tribunalul Hunedoara. Dosarul a fost trimis in judecata in noiembrie 2019."Restituie cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj (...) deoarece rechizitoriul nr. 242/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, emis la data de 02.11.2019 este neregulamentar intocmit, iar neregularitatile constatate nu au fost remediate de procuror in termenul prevazut la art. 345 alin. 3 C. pr. pen. si aceasta atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecatii", se precizeaza in minuta de la Judecatoria Deva.Alaturi de Alexandru Sinea, in dosar mai au calitatea de inculpati inca trei persoane fizice: Stancel Ioan, Marcus Mircea Gheorghe si Marinescu Nicolae. Parti civile in dosarul de delapidare sunt Regia Nationala a Padurilor - Directia Silvica Alba si Ocolul Silvic Blaj.La sfarstitul anului 2017, in data de 12 decembrie, actualul director DSP Alba, Alexandru Sinea a fost retinut pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar, pentru a fi cercetat alaturi de alte sapte persoane, intr-un dosar de delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei. In final, au fost trimise in judecata patru inculpati.Prorcurorii sustin ca, in perioada 2013-2015, mai multe persoane avand calitatea de angajati ai unui ocol silvic de stat, din judetul Alba, ar fi creat un mecanism financiar si ar fi atribuit unei persoane juridice al carei administrator era cea de-a opta persoana cercetata, masa lemnoasa, spre exploatare, din fondul forestier, pentru care ar fi intocmit documente fictive, in vederea taierii si valorificarii de material lemnos, cu scopul insusirii de valori din patrimoniul ocolului silvic. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 455.684 lei.Potrivit documentelor din dosar, firma lui Alexandru Sinea, "Sinalex", ar fi contractat material lemnos de la Ocolul Silvic Blaj in suma de aproape 500.000 de lei, pentru care ar fi emis cecuri, neincasate la institutia silvica. Mai mult, la finalul anului respectiv s-ar fi intocmit rapoarte prin care lemnul in cauza ar fi figurat ca fiind netaiat, contrar realitatii. Investigatia ar fi pornit de la un denunt penal formulat de reprezentanti ai Romsilva. "Sinalex" avea ca obiect de activitate taierea si rinderuirea lemnului.