Situatie critica la Spitalul Colentina. Directorul medical: In doua sectii de la ATI nu mai exista niciun pat liber. Avem si un mare deficit de personal

In prezent, la Spitalul Colentina sunt internati 150 de pacienti confirmati cu noul coronavirus, pe diverse specialitati ale unitatii medicale, a precizat Cauni."Vreau sa va precizez ca pacientii care ajung la terapie intensiva nu au boala. Poate fi evolutia sau agravarea oricarei boli, deci orice pacient internat pe orice sectie sau in orice specialitate poate ajunge la anestezie si terapie intensiva. In spitalul nostru toate paturile de spitalizare continua au fost repartizate pacientilor COVID.In acest moment, avem internati 150 de pacienti COVID pozitiv pe diversele specialitati ale spitalului. Lucrurile, din pacate, evolueaza foarte rapid, se schimba nu in saptamani, cum credeam, sau in zile, ci chiar in ore. Noi avem doua sectii ATI in Spitalul Colentina in care nu mai exista niciun pat liber. ATI Colentina functioneaza cu un numar total de paturi de 29, in trei corpuri separate de cladire", a declarat Victor Cauni duminica, 25 octombrie, la Digi 24."Am reusit relocarea unei linii de garda, cu sprijinul ASSMB, in al treilea pavilion, pentru ca fiecare pavilion care are ATI in conditii de rosu, cum spunem noi, are nevoie de medic permanent de garda. Dar din pacate nu avem echipa de rezerva. Avem in aceste conditii un mare deficit de personal in zona ATI si vreau sa va spun ca unitatea de masura numita pat, fara un personal care sa si ingrijeasca bolnavul, nu are nicio valoare", a adaugat Cauni.Reprezentantul Spitalului Colentina explica problemele din prezent ale unitatii sanitare."Noi raportam in fiecare zi la comandamentul national si DSP numarul de paturi pe diferite specialitati. Este foarte important ca fiecare transfer, medicul care transfera sa ia legatura cu medicul de garda din Spitalul Colentina, prin centrala spitalului, care functioneaza 24 de ore din 24.Exista criterii foarte clare de admisie. De exemplu, in ATI sau cardiologie. De ce spun asta? Cand au venit simultan acele salvari toate erau cu pacienti decompensati pentru ATI. Personalul de la sectia de ATI 1 a facut eforturi uriase pentru a putea admite simultan toti pacientii, iar daca medicul de garda ATI stia despre ce e vorba si-ar fi spatiat la intervale scurte de timp internarea pentru a fi un act medical de calitate", a mai explicat Cauni.Intrebat care ar fi solutiile, acesta a precizat ca ar fi necesare discutii prealabile intre medicul care trimite pacientul si medicul de garda de la spital "Discutii prealabile intre medicul care trimite si cel de garda din cadrul Spitalului Colentina pentru a stabili exact tipul de patologie, nivelul de gravitate al cazului si, in final, sectia unde pacientul va fi internat.Daca eliminam verigile intermediare care doar altereaza informatia intre medicul care trimite si cel care primeste, multe disfunctionalitati de acest fel, care uneori pot fi foarte grave, ar putea fi evitate", a concluzionat directorul medical al Spitalului Colentina.