Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures a fost demis. George Vlasiu preia functia, temporar

"In aceasta dimineata, conducerea Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Mures, in urma consultarii cu reprezentantii conducerii Administratiei Nationale Apele Romane (ANAR), a dispus demiterea directorului Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA), Ionut Cengher, ca urmare a declaratiilor sale publice care nu fac cinste unei institutii de o asemenea importanta in gospodarirea apelor din judetul Mures", se precizeaza in comunicat., de profesie inginer constructor angajat al SGA Mures de peste sase ani."Reamintim ca demisia fostului director SGA Mures, Ovidiu Ianculescu, caz relatat de publicatia Recorder, a fost o decizie personala, depusa oficial la inceputul lunii februarie a acestui an. Acesta a acceptat functia de inginer sef in cadrul SGA Mures 5 zile mai tarziu de la aceasta decizie, fiind consecvent in hotararea personala de retragere din functia de director al SGA Mures. In plus, declaratiile lui Ovidiu Ianculescu privind rolul si atributiile directorului general ANAR sunt incorecte", sustin reprezentantii ANAR.Conform oficialilor "Apele Romane", legislatia aflata in vigoare prevede ca directorul general al ANAR nu poate demite, numi sau suspenda un director de SGA."De aceea, domnul Ovidiu Ianculescu si-a inaintat demisia, conform legii, la Administratia Bazinala de Apa Mures, respectiv directorului din acea perioada, Cristian Bratanovici, si nu conducerii ANAR. Totodata, in reportajul Recorder, Ovidiu Ianculescu vorbeste despre detinerea functiei de Director SGA Mures ca urmare a unui concurs sustinut in acest sens. Precizam ca declaratiile lui Ianculescu nu fac referire si la perioada 2017-2019 cand acesta a ocupat functia de inginer-sef al SGA Mures, fara un concurs sustinut in acest sens si in urma numirii sale de catre Directorul ABA Mures de la acea vreme, Cristian Bratanovici. In final, consideram ca declaratiile lui Ovidiu Ianculescu, la 8 luni distanta de la toate evenimentele relatate contin omisiuni importante care pot induce in eroare intreaga opinie publica", se mentioneaza in comunicat.ANAR subliniaza ca, in perioada starii de alerta, conform legii nr. 55/2020, este interzisa organizarea concursurilor pentru aceste posturi tehnice, urmand ca acestea sa fie reluate in momentul in care legislatia va permite acest lucru.