Directorul Spitalului Judetean din Piatra-Neamt, unde batranii suspecti de COVID-19 erau tinuti in frig, si-a dat demisia

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

La cererea prefectului judetului, Silviu Verzea si-a dat demisia, cu toate ca preluase conducerea cu doar cateva luni in urma, potrivit stiri.tvr.ro "Acele containere folosite pentru stationarea temporara a pacientilor, dupa fiecare pacient trebuie dezinfectate corespunzator. (...) In spital nu exista practic loc de cazare pentru cei care veneau la UPU", a declarat Silviu Verzea, potirvit sursei citate.Pe ordinea de zi a CJ Neamt se afla un proiect prin care directorul Verzea primea lunar un stimulant financiar de aproape 4.500 de lei, potrivit libertatea.ro Propunerea ar fi fost facuta de presedintele CJ, Ionel Arsene, iar motivatia era acea ca Verzea, numit in functie in luna mai 2020, avea un salariu mai mic ca manager interimar decat ca sef Sectie Chirurgie Generala, cum era incadrat anterior.