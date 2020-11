Situatie grava la Timisoara. Director de spital: "Avem 16 pacienti la 14 paturi"

Toate paturile de la Terapie Intensiva din spitalul pe care il conduce sunt ocupate. "Avem 16 pacienti pe 14 paturi. Am mai suplimentat cu inca doua paturi", a declarat medicul intr-o interventie in direct la Digi24.Medicul a mai declarat ca la Spitalul "Victor Babes" sunt pacienti cu forme severe si foarte severe. "In acest moment, am crescut capacitatea la Terapie Intensiva si ne gandim, inclusiv, sa avem niste ventilatoare de rezerva pe care sa le punem pe sectii daca o sa avem nevoie si o sa fim depasiti. Avem forme severe si foarte severe in Spitalul "Victor Babes" de patologie SARS-CoV-2. Partea buna e ca s-au mai deschis anumite clinici si aici evidentiez clinica care e la Spitalul Municipal si care vine in suportul nostru cu inca 70 de locuri", a marturisit Cristian Oancea.Citeste si: Aproape 12.000 de masti neconforme descoperite la un spital din Timisoara. Medicii, pusi in pericol: "Le pica filtrul" El spune ca spera sa intram de saptamana viitoare intr-o stare de platou. "Sa vedem daca aceste masuri care au fost luate isi dovedesc eficacitatea".Citeste si: Numar mare de decese in doar 24 de ore si foarte multi pacienti in stare grava la ATI Citeste si: Infectari record in Cluj si Sibiu. Capitala a trecut din nou peste pragul de 5 la mie