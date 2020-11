Directorul Transgaz a avut un salariu urias in 2019. Ion Sterian a incasat aproape 1,3 milioane de lei

Anul trecut, Sterian a primit, sub forma de remuneratie variabila, suma de 1.055.449 lei net. La aceasta se adauga componenta fixa de salariu , care a fost de 236.718 lei net, precum si zilele neefectuate de concediu de odihna, respectiv 90.303 lei net.La randul sau,, astfel: componenta variabila - 100.652 lei, componenta fixa - 179.929 lei, zile neefectuate de concediu - 45.589 lei.Ceilalti membri neexecutivi aiau avut o remuneratie variabila de, iar cele fixe au fost: Nicolae Minea - 83.387 lei, Remus Lapusan - 86.363 lei, Bogdan Iliescu - 87.612 lei, Petru Vaduva - 87.612 lei (valori de asemenea nete)."Indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari s-au realizat in proportie de 100%", arata documentul mentionat. Prin urmare, componenta variabila primita de conducerea Transgaz pentru anul trecut are valoare maxima.Astfel, platile restante au fost zero, obiectiv indeplinit 100%.Cheltuielile din exploatare au fost de 894,7 milioane de lei, fata de planul de administrare de 1,070 miliarde de lei - obiectiv indeplinit in proportie de 120%.Rata lichiditatii imediate a fost de 1,60%, fata de cat era planul, adica 0,91% - obiectiv indeplinit in proportie de 176%, in timp ce rata de indatorare neta a fost de 1,23%, fata de planul de 5,50%, - obiectiv realizat in proportie de 449%.Totodata, EBITDA a avut o valoare de 541,5 milioane de lei, fata de 329,5 milioane de lei, cat era in plan - obiectiv indeplinit in proportie de 164%.In document se mentioneaza ca aceste sume sunt unica forma de remunerare a conducerii Transgaz si niciunul dintre directori nu beneficiaza de alte bonusuri, avantaje in natura sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.Trangaz este transportatorul roman de gaze unde statul roman este actionar majoritar.Citeste si: Pepiniera abonatilor la functii bugetare din Nuclearelectrica si Transgaz, companiile de energie ale statului roman