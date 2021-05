Cat de discriminatorii sunt privilegiile pentru persoanele vaccinate, anuntate odata cu "revenirea la normalitate". "Nu orice tratament diferentiat constituie discriminare"

Premierul Florin Citu a transmis, intrebat daca este discriminare sa lasi la restaurant doar persoanele vaccinate ca nu crede ca este vorba despre asa ceva si ca sunt state care deja au adoptat astfel de masuri."Nu cred ca vor exista discriminari in acest sens. Propunerile pe care le facem noi sunt propuneri pe care le-am vazut si in alte tari, care au deja o rata avansata de vaccinare. Ele sunt propuneri pe care le-am vazut si in Israel, acolo erau si cu penalitati; noi nu facem asa ceva. Eu as vrea sa intelegem propunerile noastre in contextul campaniei de vaccinare, in contextul solutiilor pe care noi le oferim. .Trebuie sa intelegem ca vaccinarea e singura solutie Nu exista alta solutie. La un moment dat, bineinteles, vom ajunge la cele 10 milioane de persoane vaccinate, vom putea redeschide, dar, in acest moment, avem vaccin, nu se mai sta la coada, de maine ne putem vaccina fara sa facem programare. Exista un maraton de vaccinare in Bucuresti , exista in toata tara. Nu avem nicio scuza sa nu ne vaccinam si sa putem sa ne reluam viata pe care o aveam inainte de pandemie", a declarat premierul Florin Citu.Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a declarat, pentru ziare.com, ca statul are obligatia sa protejeze sanatatea publica, insa spune ca nu orice tratament diferentiat inseamna discriminare."Ar trebui sa vedem masurile, temeiul legal si cum sunt ele justificate. Nu vorbim de privilegii, vorbim despre tratament diferentiat, daca aceste persoane sunt in situatii diferite. Statul are oblgatia sa protejeze sanatatea publica si are obligatia sa ia masuri in acest sens. Vorbim despre cei care sunt protejati, nu neaparat doar vaccinati.Este important sa se realizeze aceste diferentieri pe un temei legal. Expertii sa dea raspuns la anumite intrebari, daca cei vaccinati sunt sau nu intr-o situatie diferita fata de cei nevaccinati si dupa care se pot trage anumite concluzii. Masurile care se iau trebuie sa reziste in instanta de judecata", a declarat Asztalos Csaba, presedintele CNCD, pentru ziare.com.Presedintele CNCD spune ca, pana in prezent, inca nu au primit plangeri in legatura cu masurile anuntate de Guvern."Nu orice tratament diferentiat constituie discriminare. Legat de aceste preconizate propuneri sau masuri, nu am primit inca plangeri",Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie are a treia sedinta, vineri de la ora 11.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi discutii despre renuntarea la masca pe plaja, despre organizarea de petreceri private cu persoane vaccinate, dar si despre programul agentilor economici.Prim-ministrul a precizat, joi la sediul Prefecturii Constanta, dupa intalnirea cu reprezentantii sectorului HoReCa, ca a discutat cu acestia despre propunerile pe care le va face la reuniunea de vineri a comitetului interministerial."Am vorbit despre propunerile pe care le-am facut pentru comitetul interministerial de maine, unele dintre ele chiar vizeaza exact direct industria turismului si industria turismului de pe litoral - deja unele dintre ele le stiti, sunt prezentate in spatiul public - sa putem sa fim pe litoral, pe plaja fara masca, sa putem sa fim la restaurant cu capacitate maxima in anumite conditii, la hotel la fel, la capacitate maxima in anumite conditii si multe altele.Am discutat mai multe masuri. Din partea industriei am primit propuneri si solutii, solutii foarte bune, pe care le vom pune maine in discutie in comitetul interministerial, si promisiunea mea este ca vom avea aceste solutii aprobate la timp, ca sa putem sa incepem de la 1 iunie o prima etapa de relaxare si, bineinteles, a doua etapa de la 1 august. Toata lumea a inteles ca nu putem sa redeschidem total de la 1 iunie.Am avut o discutie si cu reprezentanti ai evenimentelor, in special cele de pe litoral, la fel propuneri si solutii pe care le luam in calcul in doua etape, redeschidere in doua etape de la 1 iunie - un anumit prag de relaxare, si de la 1 august - al doilea prag de relaxare", a explicat premierul.Intrebat cum va fi facuta diferenta intre clientii vaccinati si ce nevaccinati, in contextul in care ar putea fi redeschise restaurantele si hotelurile la o capacitate de 100%, insa numai in cazul persoanelor care sunt vaccinate cu ambele doze, Florin Citu a raspuns: "Dumneavoastra ati spus mai multe elemente acolo. Deocamdata, este o propunere pe care o discutam in Comitetul interministerial. Vom avea solutii de la cei de la INSP".Premierul Florin Citu a anuntat, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului, ca va propune comitetului interministerial si ca in toate birourile in care persoanele sunt vaccinate impotriva COVID-19 sa nu mai fie purtata masca de protectie, masura care ar putea fi aplicata de la 1 iunie.