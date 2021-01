Studiu: Discutia cu un prieten infectat, la fel de periculoasa ca tusea in transmiterea noului coronavirus

Picaturile minuscule, cunoscute sub numele de aerosoli, pot transporta virusul pe distante mai mari de doi metri, iar virusul persista, in timp ce picaturile mari cad pe pamant pe distante scurte.Rezultatele studiului citat sugereaza ca dureaza cateva secunde pentru ca particulele expulzate sa se raspandeasca pe cel putin doi metri.Cercetatorii explica ca la o ora dupa ce o persoana infectata a vorbit timp de 30 de secunde, aerosolul total ramas contine mult mai multa masa virala decat dupa o tuse, ceea ce inseamna ca in spatii mici si fara ventilatie, acest lucru este suficient pentru a provoca Covid.