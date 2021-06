Un tanar de 29 de ani din Botosani si cainele sau, cautati de familie de zece zile. Au plecat de acasa si n-au mai dat vreun semn de viata

De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Familia este ingrijorata pentru ca anuntase la plecare ca va da un telefon sa precizeze locul in care a ajuns, iar acest lucru nu s-a intamplat.Sebastian, Sebi pentru prieteni, a plecat din Botosani in seara zilie de 17 iunie, in jurul orelor 19.00. A plecat cu masina personala si cu cainele sau, un pui de Labrador. Cunoscutii sustin ca lui Sebi nu ii sta in fire sa nu tina legatura cu ei sau sa ascunda locul in care se afla, iar acest lucru ii ingrijoreaza.Politia a fost anuntata la zece zile de la disparitia tanarului, atunci cand familia a considerat ca ceva nu este in regula din moment ce nu mai pot lua legatura pe nicio cale cu Sebi."Salut! Nu mai stim nimic despre SEBI (SEBASTIAN VACARIUC) de 10 zile.Ultima oara a plecat la drum Joi seara (19:00) din Botosani, pt maxim o saptamana, urmand sa dea un semn pe drum sau a2a zi despre locatie.A plecat cu masina personala (BT-04-FSE) ( Volkswagen Golf bleumarin).Este insotit de catelul Lumen, pui de Labrador de 5 luni.Orice informatie ati avea despre el sau masina, ne poate fi utila si va rog sa ma contactati direct!Vrem doar sa stim ca este bine si sa isi anunte familia. Postarea este publica si se poate distribui.Nu ii sta in fire sa nu anunte pe nimeni mai mult de 2 zile. Se ia in considerare orice zona de cautare, cu precadere zone montane.Va multumim din suflet! Haideti sa ne auzim cu vestile bune si sa ne amuzam pe urma de poveste", este mesajul Dianei Padurariu care a cerut ajutorul prietenilor virtuali.Potrivit IPJ Botosani, se cunoaste traseul pe care ar fi plecat Sebastian, dar deocamdata tanarul nu a fost gasit.