Disputa intre autoritati pe tema amenzilor pentru soferii care parcheaza ilegal. Pot fi date sanctiuni pe baza pozelor de la trecatori sau e nevoie de politist?

Directia Rutiera e de alta parere

Intr-un raspuns acordat pentru EuropaFM , inspectorul principal Claudiu Costea, de la Brigada Rutiera Bucuresti , explica in urma cu o luna ca "in situatia in care conducatorul auto nu se afla la fata locului, politistul procedeaza la fotografierea sau inregistrarea video a autovehicului oprit neregulamentar cu aparatura din dotarea Politiei Romane. Ne referim la aparate foto, aparate radar, omologate si verificate metrologic".Acesta din urma a mai adaugat ca nu toate echipajele rutiere detin cu astfel de echipamente, si daca vor sa amendeze un sofer care a parcat ilegal, politistii trebuie sa solicite un alt echipaj care are in dotare echipamentele necesare si care se va prezenta la fata locului.Cu alte cuvinte, daca politistul depisteaza o masina parcata ilegal, el nu poate sa-l amendeze pe sofer decat daca nu are o camera foto omologata.De cealalta parte, Directia Rutiera a Politiei Romane a explicat pentru sursa citata ca "legislatia in vigoare NU instituie obligativitatea agentului constatator de a efectua fotografii sau inregistrari video atunci cand constata incalcarea regulilor privind oprirea sau stationarea pe drumurile publice".In raspunsul primit se mai arata ca fotografiile sau inregistrarile realizate de catre "agentul constatator" pot fi folosite ca materiale de proba in cazul unei actiuni civile pe care contravenientul o poate formula in fata instantei de judecata.