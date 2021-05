Avertisment dur al Organizatiei Mondiale a Sanatatii: doar 1% din populatia tarilor sarace a avut acces la vaccin

72 de milioane de doze distribuite in 125 de tari

Potrivit directorului general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca nicio tara nu ar trebui sa presupuna ca este in siguranta , indiferent de rata de vaccinare, atat timp cat virusul SARS-CoV-2 si variantele sale se raspandesc in alta parte."Lumea ramane intr-o situatie foarte periculoasa", a declarat Tedros la deschiderea adunarii anuale a ministrilor sanatatii din 194 de state membre."Pana in prezent, au fost raportate mai multe cazuri in acest an decat in tot anul 2020. In functie de tendintele actuale, numarul deceselor va depasi totalul anului trecut in urmatoarele trei saptamani. Acest lucru este foarte tragic", a declarat directorul OMS.Acesta a spus ca peste 75% din toate vaccinurile au fost administrate in doar 10 tari."Nu exista o modalitate diplomatica de a o spune: un grup mic de tari care produc si cumpara majoritatea vaccinurilor din lume controleaza soarta restului lumii".Prin programul COVAX au fost asigurate doar 72 de milioane de doze distribuite in 125 de tari, incepand cu luna februarie. "Sunt suficiente doze doar pentru 1% din populatia acestor tari", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.Directorul OMS a cerut tarilor sa doneze doze de vaccin catre COVAX pentru a permite inocularea a 10% din populatiile din toate tarile pana in septembrie si 30% pana la sfarsitul anului: "Acest lucru este crucial pentru a opri pandemia".Tedros a cerut, de asemenea, producatorilor de vaccinuri sa acorde COVAX primul drept in cazul in care unele tari refuza dozele de vaccinuri sau sa angajeze 50% din volumele lor catre COVAX anul acesta.