Situatie dramatica la ATI pentru pacientii COVID: mai sunt libere cateva paturi in toata tara. Medic: "De 10-12 zile nu avem locuri"

Spitalul Elias: "Mie mi s-a spus sa gasesc locuri pe ATI"

Varsta pacientilor de la ATI a scazut

In dimineata zilei de luni, 15 martie, dupa o sedinta la care au luat parte toti directorii de spitale din Bucuresti , oficialii au o sedinta online cu toti sefii de unitati medicale din tara, pentru a identifica solutii si pentru a creste capacitatea de paturi la terapie intensiva."In Bucuresti mai sunt disponibile 30 de locuri la terapie intensiva, cifra a fost inaintata ieri de Comitetul National de Conducere si Coordonare a Interventiei. Sunt foarte putine locuri la ATI, probleme sunt in special in Bucuresti. In Timisoara, care e carantinata, sunt de asemenea probleme. La ora 09.00 a inceput sedinta cu Bucurestiul iar la ora 11.30 au intrat in sedinta cu directorii de spitale din tara. Ramane de vazut ce solutii vom gasi", au aratat sursele citate.De pilda, la Spitalul de Urgenta Elias din Capitala presiunea pe sectia de terapie intensiva se simte din plin, de mai bine de 10 zile."Totul este plin. Cam de 10-12 zile nu mai avem locuri in Terapie intensiva de nicio culoare si incercam ca stationarea pacientilor in Unitatea de Primiri Urgente sa fie cat mai scurta. Cu toate acestea, ei uneori stau cateva ore bune. Ca sa fiu foarte clar, nu reusim intotdeauna sa internam in sectia de COVID cat de repede ne-am dori, pacientii cu COVID. Ei stationeaza in UPU, sunt tratati, dar presiunea este foarte mare pe sectiile de UPU, pneumologie si pe cea de Terapie Intensiva", a declarat pentru Ziare.com medicul Silvius Negoita, seful Sectiei ATI de la Spitalul de Urgenta Elias din Capitala.La sedinta de la Ministerul Sanatatii au participat managerii unitatii medicale."Mie mi s-a spus sa gasesc locuri pe ATI. Asa cum ne-am descurcat in celelalte cazuri sa speram ca reusim sa trecem si de acest moment foarte greu. Sunt foarte multi pacienti internati pe ATI, e enorm, nu era bine nici cand erau sub 1.000. Iar asistenta medicala o asiguram cu acelasi personal care munceste de un an de zile. E foarte important ca populatia sa inteleaga ca resursa umana e cea mai importanta in tot sistemul asta. Nu neaparat gasirea de paturi si ventilatoare, care sunt foarte importante, conteaza, cat mai ales partea de personal", a completat medicul anestezist."Pacientul cu COVID are nevoie de un nivel foarte inalt de ingrijire. Din observatia mea punctuala, dar trebuie facut un studiu serios, varsta pacientilor care se prezinta cu forme severe pare sa fie mai scazuta", a mai spus anestezistul.Premierul Florin Citu a solicitat, duminica, la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei, identificarea unor spitale noi care sa se alature celor existente in lupta anti-COVID, cresterea la 1.600 a numarului real de paturi la ATI, asigurarea stocurilor necesare de medicamente si continuarea vaccinarii "in forta".