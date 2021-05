Doar trei judete cu incidenta de peste un caz la mia de locuitori. Cele mai multe imbolnaviri, raportate in Bucuresti GRAFIC

Topul judetelor dupa noua raportare

Astfel, in Alba incidenta este de 1,12 cazuri la mia de locuitori , in Cluj sunt 1,11 cazuri la mia de locuitori si in Prahova sunt 1,01 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost raportate 618 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus.In intervalul 19.05.2021 (10:00) - 20.05.2021 (10:00) au fost raportate 61 de decese (36 barbati si 25 femei).In unitatile sanitare de profil , numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.137. Dintre acestea, 663 sunt internate la ATI.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.560 de teste RT-PCR (10.626 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.934 la cerere) si 10.692 de teste rapide antigenice.In ultima zi, niciun judet nu a raportat peste 100 de imbolnaviri. Cele mai multe cazuri - 91 au fost raportate in Bucuresti Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi si rata de infectare in fiecare judet:1. Alba 21069 26 1,122. Arad 23546 8 0,473. Arges 27161 19 0,754. Bacau 25962 11 0,285. Bihor 29046 17 0,766. Bistrita-Nasaud 11821 8 0,557. Botosani 14089 14 0,368. Brasov 43466 30 0,739. Braila 13200 8 0,5010. Buzau 12502 14 0,4511. Caras-Severin 11351 24 0,9812. Calarasi 9997 3 0,4313. Cluj 57248 44 1,1114. Constanta 42743 14 0,5315. Covasna 8483 6 0,7616. Dambovita 22400 4 0,4217. Dolj 26498 16 0,4418. Galati 27437 13 0,5519. Giurgiu 10963 7 0,4320. Gorj 9181 3 0,1721. Harghita 8219 10 0,6422. Hunedoara 22800 8 0,6923. Ialomita 10713 2 0,3524. Iasi 42196 26 0,4125. Ilfov 44912 15 0,9426. Maramures 20305 5 0,2727. Mehedinti 8282 4 0,6228. Mures 23809 14 0,6629. Neamt 18777 19 0,5830. Olt 14506 10 0,4731. Prahova 34950 34 1,0132. Satu Mare 12937 6 0,2833. Salaj 10890 4 0,6734. Sibiu 26327 35 0,9035. Suceava 24101 10 0,2636. Teleorman 13630 5 0,5537. Timis 54123 19 0,7338. Tulcea 8375 11 0,5839. Vaslui 15896 5 0,2640. Valcea 16319 11 0,5241. Vrancea 10625 5 0,4542. Mun. Bucuresti 182852 91 0,8243. Cazuri noi nealocate pe judete 590 / -20