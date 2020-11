Renumitul doctor Alexandru Oproiu a murit. El avea o experienta de 60 de ani in sistemul de sanatate

Oproiu avea 60 de ani de experienta in sistemul public si privat de sanatate. El a publicat zeci de articole de specialitate in literatura medicala."Colegiul Medicilor din Romania anunta cu tristete trecerea in nefiinta a medicului Alexandru Oproiu. Prof. dr. Alexandru Oproiu a reprezentat pentru generatii intregi un mentor - atat pentru studentii si rezidentii pe care i-a pregatit cu dedicare, cat si pentru cei care i-au fost pacienti. Cu experienta de peste sase decenii, Prof. dr. Alexandru Oproiu a scris o pagina de istorie in Gastroenterologia si Hepatologia romaneasca", precizeaza institutia intr-un comunicat de presa publicat pe Facebook "Prof. dr. Oproiu avea 90 de ani, era presedintele de onoare al Societatii Romane de Gastroenterologie si Hepatologie. De asemenea, facea parte din Societatea Americana de Gastroenterologie, Societatea Franceza de Gastroenterologie, Societatea Franceza de Endoscopie Digestiva si in Societatea Italiana de Endoscopie Digestiva", adauga Colegiul Medicilor din Romania.Oproiu ar fi implinit 90 de ani la 1 decembrie 2020.