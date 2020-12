Doi adolescenti din judetul Dolj, cercetati dupa ce au omorat o vulpe

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in data de 8 decembrie, politisti din cadrul Politiei orasului Segarcea-Sectia 14 Politie Rurala Barca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in mediul online a fost postat un clip video privind uciderea unei vulpi, de catre un tanar, ce era instigat la savarsirea faptei de catre un alt tanar care si filma actul respectiv."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca un minor de 15 ani impreuna cu un alt minor de aceeasi varsta, ambii din comuna Carna, ar fi ucis cu un corp contondent o vulpe care fusese prinsa intr-un lat, in curtea locuintei, de tatal primului minor, un barbat, de 42 ani din comuna Carna", se arata in comunicatul IPJ Dolj.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de uciderea animalelor fara drept.Citeste si: Marturia cutremuratoare a surorii celor trei tinere disparute in dosarul "Mancatorul de femei". Imi radea in fata si-mi spunea "O sa te omor si pe tine!"