Doi barbati au ajuns cu arsuri la spital, dupa ce au fost loviti de fulger. Unde s-a intamplat tragedia

"Este vorba de doi barbati, de 43 si 49 de ani, ce prezentau arsuri la nivelul membrelor si toracelui, constienti si cooperanti, preluati de echipajele SMURD si Serviciului de Ambulanta Judetean Teleorman si transportati la Spitalul Orasenesc Videle. Se aflau pe un camp, in apropierea localitatii Galateni, cel mai probabil efectuau lucrari agricole", precizeaza sursa citata"Daca esti surprins in exterior, iata ce nu e indicat sa faci: nu stationa pe varf, in creasta sau zonele plate, expuse; daca esti deja surprins de furtuna atunci trebuie sa stii ca zona mediana a crestelor este mai putin periculoasa decat extremitatile ei; nu stationa langa apa, lacuri, stalpi inalti sau cu marcaje; nu stationa sub copaci inalti sau solitari;daca te afli deja in padure, atunci alege sa stationezi intre palcurile de copaci mai mici si nu langa arborii inalti; nu te lipi niciodata cu tot corpul de pamant; in caz de impact, curentul electric iti va strabate tot corpul cauzand leziuni ale organelor interne", se arata in informarea ISU.