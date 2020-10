Dambovita: Doi barbati, retinuti pentru trafic de minori dupa ce au convins o tanara de 17 ani sa se prostitueze

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Cazul a ajuns in atentia autoritatilor judiciare dupa ce fata a fost gasita de catre jandarmi pe marginea drumului national 71 Targoviste - Bucuresti , incercand sa racoleze clienti, iar suspectii o monitorizau dintr-un autoturism parcat la nici 200 de metri distanta."In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit faptul ca, in perioada august 2020 - octombrie 2020, unul dintre inculpati a racolat persoana vatamata minora prin metoda loverboy, iar mai apoi, impreuna cu celalalt inculpat, a transportat-o in diverse locuri din preajma municipiului Targoviste, in vederea exploatarii acesteia prin practicarea prostitutiei stradale, insusindu-si sumele de bani obtinute din aceasta activitate (aproximativ 7000 lei)" informeaza DIICOT intr-un comunicat dat publicitatii joi.Politistii care au lucrat la acest caz au stabilit ca fata a fost racolata, in cursul luii iulie a acestui an, de un barbat de 22 de ani care a convins-o sa se prostitueze pentru el."Cel in cauza ar fi fost sprijinit de un alt barbat, de 57 de ani, care i-ar fi pus acestuia la dispozitie un autoturism. Totodata, acesta ar fi identificat mai multe persoane care sa intretina relatii sexuale contracost cu minora", transmite IPJ Dambovita.Cei doi au fost retinuti in cursul noptii de 7 spre 8 octombrie iar joi vor fi prezentati Tribunalului Dambovita, pentru dispunerea unor masuri preventive.