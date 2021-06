Doi copii din Piatra Neamt, premiati de politisti pentru sprijinul oferit intr-un caz dificil

Este vorba de cazul din 22 mai, cand politistii au fost sesizati ca un apartament al unui bloc din Piatra-Neamt este inundat, iar in interior se afla o femeie in varsta de 39 de ani, care s-a baricadat impreuna cu fiul sau, de 7 ani."Incercand sa aiba o imagine completa a situatiei existente in imobil, politistii au apelat la sprijinul locuitorilor din zona respectiva, cei doi frati fiind cei care au venit in ajutorul politistilor, oferind detalii care au dus la salvarea celor doua persoane. Astazi, 1 iunie, de Ziua Copiilor, cei doi au fost invitatii de onoare ai politistilor, care i-au intampinat pe treptele IPJ Neamt. Totodata, acestia au primit diplome si medalii de onoare, fiind felicitati de conducerea IPJ Neamt, pentru implicarea activa in interventia salvatoare a celor doua persoane", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu.Copiii si-au petrecut ziua impreuna cu politistii, fiind initiati in tainele acestei meserii chiar de oamenii legii carora le-au acordat sprijin.