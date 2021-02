Cum a afectat pandemia locurile de munca ale romanilor: doi din zece sunt in somaj tehnic

31 august 2020 - cea mai neagra zi de pe piata muncii

Peste 1,2 milioane - acesta a fost recordul contractelor suspendate de cand in Romania au fost impuse restrictii din cauza noului coronavirus. Acest varf a fost inregistrat in 13 aprilie 2020, atunci cand tara noastra era in lockdown. Numarul celor intrati in somaj tehnic a inceput sa scada dupa mijlocul lunii mai, atunci cand activitatea economica a inceput sa isi revina treptat.De la mijlocul lunii iunie, numarul contractelor de munca suspendate nu a mai depasit 300.000. Asa se face ca la finalul anului 2020 erau inregistrati peste 244.000 de angajati in somaj tehnic.Data de 31 august 2020 poate fi considerata cea mai neagra zi de pe piata muncii, din pandemie, atunci cand aproape 120.000 de romani au ramas fara un loc de munca, potrivit datelor transmise de Ministerul Muncii, pentru Digi24. Cele mai putine contracte de munca incheiate, in perioada 16 martie - 31 decembrie 2020 au fost inregistrate in data de 20 aprilie - 21.467.