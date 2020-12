Doi executori judecatoresti din Pitesti, trimisi in judecata de DNA pentru abuz in serviciu si spalarea banilor

Fieraru Eugen este acuzat de doua infractiuni de abuz in serviciu, din care una cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Acesta a fost exclus din corpul executorilor judecatoresti dupa o cdondamnare anterioara, tot pentru fapte de coruptie. In sarcina inculpatului Damaschin Marius s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu producerea de consecinte deosebit de grave si spalarea banilor.Pogtrivit rechizitoriului, in perioada 2010-2013, inculpatul Fieraru Eugen, in calitatea mentionata mai sus, in contextul desfasurarii a doua proceduri de executare silita, ar fi incalcat prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti si cele Codul de procedura civila (aplicabil la acel moment), in sensul ca:- ar fi dispus infiintarea popririi pe conturile debitorului (pentru sumele de 2.665.654 lei si 2.296.944 lei) desi nu exista incuviintarea instantei pentru executarea silita,- nu ar fi dispus incetarea procedurii ca urmare a cererii de renuntare la executare formulate de creditori,"In cazul unuia dintre dosare, inculpatul Fieraru Eugen ar fi retinut cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite de la debitor, in valoare de 528.154,28 lei (onorariu executor si cheltuieli de executare - 419.864,28 lei si onorariu expert - 108.290 lei retinute nelegal din suma poprita) desi procedura era nelegala si in plus creditorii renuntasera la executarea silita. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs societatii debitoare un prejudiciu in valoare de 1.643.145 lei, reprezentand dobanda calculata la sumele care au fost poprite in mod presupus abuziv si onorariul mentionat mai sus", se precizeaza intr-un comunicat al DNA.In continuare, la data de 13 iunie 2013, urmare a excluderii inculpatului Fieraru Eugen din profesia de executor judecatoresc, unul dintre cele doua dosare mentionate anterior a fost redistribuit de Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Pitesti inculpatului Damaschin Marius."Ulterior, pana la data de 30 octombrie 2014, inculpatul Damaschin Marius, in calitatea mentionata mai sus, in contextul desfasurarii procedurii de executare silita in dosarul respectiv, ar fi incalcat prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti si cele din Codul de procedura civila (aplicabil la acea data), in sensul ca nu ar fi dispus incetarea procedurii si restituirea sumei de 2.665.654 lei catre debitor, ca urmare a cererii de renuntare la executare formulate de creditori.Mai mult, inculpatul ar fi dispus in interes personal de aceasta suma de bani care ar fi fost disipata prin tranzactii succesive de iesire din cont (viramente catre alte conturi de unde sumele au fost scoase de catre inculpat in numerar, plati reprezentand "cumparaturi" si transferuri bancare catre o societate detinuta de catre o ruda). Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs societatii debitoare un prejudiciu in valoare de 2.665.654 lei, reprezentand suma poprita abuziv", se mai sustine in comunicat.In cauza, a fost dispusa instituirea masurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce apartin celor doi inculpati. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea De Apel Pitesti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Fieraru Eugen a mai fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, pentru savarsirea unor infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si tentativa la inselaciune. In acea cauza inculpatul Fieraru Eugen a fost condamnat definitiv, in 2016, la pedeapsa de 5 ani si 4 luni de inchisoare.