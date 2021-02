Doi fosti politisti si-au pastrat uniformele si au dat sute de amenzi false. Aveau si o masina cu numere de MAI furate

Doi fosti agenti, pensionati din Politie au fost prinsi in flagrant de politisti, in Bucuresti , in timp ce se aflau intr-o masina cu numere MAI, false, transmite Digi 24 Anchetatorii banuiesc ca acestia si-ar fi pastrat uniformele de serviciu, pe care le-au purtat fara nici o problema si ar fi folosit o masina alba, fara insemnele Politiei, dar care avea numere de inmatriculare ale Ministerului Afacerilor Interne. Suspiciunea anchetatorilor este ca cei doi ar fi furat respectivele placute de inmatriculare.De asemenea, potrivit anchetatorilor, pana acum nu se cunoaste cate amenzi inventate au dat cei doi fosti politisti, dar este posibil sa fie vorba de sute de amenzi si sa fi reusit sa adune sume de zeci de mii de lei. Oricum, anchetatorii mai spun ca cei doi barbati le cereau celor pe care ii amendau, sa plateasca sanctiunile pe loc, iar in unele cazuri se banuieste ca ar fi cerut si "mita", pentru tot felul de fapte inventate."Sunt efectuate cercetari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, uzurpare de calitati oficiale si punerea in circulatie sau conducerea unui autoturism cu numere false. Din datele existente la acest moment rezulta presupunerea rezonabila ca cei doi barbati ar fi implicati in mai multe fapte similare", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei.